Одним из основных направлений деятельности нашей компании является строительство домов из клееного профилированного бруса, качество которых говорит само за себя. Ввиду опыта и знаний, накопленных за годы работы, Вы сможете убедиться, что технология сборки дома, его отделочные работы под «ключ» оставят только положительные эмоции и приведут в восторг будущих владельцев домов. Наша команда постоянно усовершенствует свои знания и навыки приступая к новым проектам с каркасными и фахверковыми конструкциями.