Одним из основных направлений деятельности нашей компании является строительство домов из клееного профилированного бруса, качество которых говорит само за себя. Ввиду опыта и знаний, накопленных за годы работы, Вы сможете убедиться, что технология сборки дома, его отделочные работы под «ключ» оставят только положительные эмоции и приведут в восторг будущих владельцев домов. Наша команда постоянно усовершенствует свои знания и навыки приступая к новым проектам с каркасными и фахверковыми конструкциями.
- Услуги
- Проект деревянного дома
- Конструкторский раздел
- деревянные конструкции
- Регионы обслуживания
- Киев и Украина
- Адрес
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Пшеничная, 4, офис 105
03148 Киев, Украина
Украина
+380-983970241 wood-engineer.com
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Киев, ул.Пшеничная, 4, офис 105