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Кондрачук Вадим Павлович
Инжиниринговые компании Киев, Украина
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Проекты

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    • Дом из клееного бруса, Кондрачук Вадим Павлович Кондрачук Вадим Павлович Деревянные дома Дерево Коричневый
    Дом из клееного бруса

    Одним из основных направлений деятельности нашей компании является строительство домов из клееного профилированного бруса, качество которых говорит само за себя. Ввиду опыта и знаний, накопленных за годы работы, Вы сможете убедиться, что технология сборки дома, его отделочные работы под «ключ» оставят только положительные эмоции и приведут в восторг будущих владельцев домов. Наша команда постоянно усовершенствует свои знания и навыки приступая к новым проектам с каркасными и фахверковыми конструкциями.

    Услуги
    • Проект деревянного дома
    • Конструкторский раздел
    • деревянные конструкции
    Регионы обслуживания
    Киев и Украина
    Адрес
    Пшеничная, 4, офис 105
    03148 Киев, Украина
    Украина
    +380-983970241 wood-engineer.com
    Законное владение

    Киев, ул.Пшеничная, 4, офис 105

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