Добро пожаловать в студию дизайна интерьеров Brush Up! Мы - команда профессионалов, влюбленных в свою работу. У каждого из нас за плечами высшее образование в области архитектуры и дизайна и несколько лет опыта работы по специальности. Главное в нашей работе - создавать не только красивое, но и функционально развитое пространство для комфортной жизни.Выполняем проекты интерьера квартир, домов, ресторанов, отелей и многого другого. Также, осуществим надзор за строительными работами, подберем все необходимые материалы и мебель, чтобы воплотить проект в жизнь именно таким, каким он был задуман!