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Brush Up studio
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Интерьер гостиничного номера , Brush Up studio Brush Up studio Конференц-центры в стиле минимализм
    Интерьер гостиничного номера , Brush Up studio Brush Up studio Конференц-центры в стиле минимализм
    Интерьер гостиничного номера , Brush Up studio Brush Up studio Конференц-центры в стиле минимализм
    +2
    Интерьер гостиничного номера
    Мягкий лофт в квартире-студии, Brush Up studio Brush Up studio Гостиная в стиле лофт
    Мягкий лофт в квартире-студии, Brush Up studio Brush Up studio Маленькие кухни
    Мягкий лофт в квартире-студии, Brush Up studio Brush Up studio Гостиная в стиле лофт
    +1
    Мягкий лофт в квартире-студии
    Ресторан в центре Санкт-Петербурга, Brush Up studio Brush Up studio Конференц-центры в эклектичном стиле
    Ресторан в центре Санкт-Петербурга, Brush Up studio Brush Up studio Конференц-центры в эклектичном стиле
    Ресторан в центре Санкт-Петербурга, Brush Up studio Brush Up studio Конференц-центры в эклектичном стиле
    +2
    Ресторан в центре Санкт-Петербурга
    Квартира с атмосферой морского побережья, Brush Up studio Brush Up studio Гостиная в стиле модерн
    Квартира с атмосферой морского побережья, Brush Up studio Brush Up studio Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира с атмосферой морского побережья, Brush Up studio Brush Up studio Гостиные в эклектичном стиле
    +7
    Квартира с атмосферой морского побережья

    Добро пожаловать в студию дизайна интерьеров Brush Up! Мы - команда профессионалов, влюбленных в свою работу. У каждого из нас за плечами высшее образование в области архитектуры и дизайна и несколько лет опыта работы по специальности. Главное в нашей работе - создавать не только красивое, но и функционально развитое пространство для комфортной жизни.Выполняем проекты интерьера квартир, домов, ресторанов, отелей и многого другого. Также, осуществим надзор за строительными работами, подберем все необходимые материалы и мебель, чтобы воплотить проект в жизнь именно таким, каким он был задуман!

    Услуги
    дизайн коммерческих и жилых интерьеров
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург, Москва и Россия
    Адрес
    194358 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9516766147 brushupstudio.info
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