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Студия ремонта и дизайна Сергея Кузнецова
Строители Москва, Россия
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    • Мы ломаем стереотип о ремонте как о геморрое. В этом и есть вся и круть! Многие не понимают в чем кайф хорошего ремонта, ведь можно сделать проще: попросить друзей или сделать самому. Когда ты обращаешься к настоящим профессионалам, ты получаешь не просто сервис, но и эксклюзив, состояние души, эмоции и удовольствие... это не передать словами.

    Хорошая цена и сервис.

    Современные инструменты и технологии.

    Квалифицированные рабочие.﻿Гарантия 1 год.

    Услуги
    • ремонт квартир под ключ
    • дизайн интерьера
    • дизайн-проект
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская область
    • Москва, Россия
    Адрес
    г. Москва, Проспект Буденного, д.51к6, оф.4
    105275 Москва, Россия
    Россия
    +7-9264480225 kuznetsov-studio.com
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