Мы ломаем стереотип о ремонте как о геморрое. В этом и есть вся и круть! Многие не понимают в чем кайф хорошего ремонта, ведь можно сделать проще: попросить друзей или сделать самому. Когда ты обращаешься к настоящим профессионалам, ты получаешь не просто сервис, но и эксклюзив, состояние души, эмоции и удовольствие... это не передать словами.
Хорошая цена и сервис.
Современные инструменты и технологии.
Квалифицированные рабочие.Гарантия 1 год.
- Услуги
- ремонт квартир под ключ
- дизайн интерьера
- дизайн-проект
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Москва, Россия
- Адрес
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г. Москва, Проспект Буденного, д.51к6, оф.4
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Россия
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