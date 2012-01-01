Одна из миссий компании — это дизайн интерьера: проектирование, декорирование, строительство, создание гармоничного, эстетичного и функционального жилого пространства. Высокие стандарты исполнения и качественные бренды мирового уровня позволяют нам создать интерьер вне времени, виртуозно заканчивающийся декорированием.
- Услуги
- Разработка дизайн проекта(частных и общественных помещений)
- генеральный подряд(отделочные работы на объектах
- авторский надзор.
- Регионы обслуживания
- Россия
- Санкт-Петербург, Россия
- Награды компании
- Наша студия является ауреатом международных и российских конкурсов : Interia Awards 2012, 2017, Interia Public Space Awards 2018, DC award 2019
- Победитель конкурса:
- Interia Awards 2017 за разработку и реализацию дизайн-проекта
Бизнес-салон аэропорта Пулково 1.
- Единственная компания в России представленная в каталоге Клуба «Rolls-Royse» в 2014-2015 годах.
- Адрес
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191186 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9219408275 privilege-design.ru
Законное владение
Невский проспект 22-24 офис 8