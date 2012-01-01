Одна из миссий компании — это дизайн интерьера: проектирование, декорирование, строительство, создание гармоничного, эстетичного и функционального жилого пространства. Высокие стандарты исполнения и качественные бренды мирового уровня позволяют нам создать интерьер вне времени, виртуозно заканчивающийся декорированием.