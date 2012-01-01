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Privilege design studio
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
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Проекты

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    • ЖК Familia, Privilege design studio Privilege design studio Лестницы
    ЖК Familia

    Одна из миссий компании — это дизайн интерьера: проектирование, декорирование, строительство, создание гармоничного, эстетичного и функционального жилого пространства. Высокие стандарты исполнения и качественные бренды мирового уровня позволяют нам создать интерьер вне времени, виртуозно заканчивающийся декорированием.

    Услуги
    • Разработка дизайн проекта(частных и общественных помещений)
    • генеральный подряд(отделочные работы на объектах
    • авторский надзор.
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Санкт-Петербург, Россия
    Награды компании
    • Наша студия является ауреатом международных и российских конкурсов : Interia Awards 2012, 2017, Interia Public Space Awards 2018, DC award 2019
    • Победитель конкурса:
    • Interia Awards 2017 за разработку и реализацию дизайн-проекта Бизнес-салон аэропорта Пулково 1.
    • Единственная компания в России представленная в каталоге Клуба «Rolls-Royse» в 2014-2015 годах.
    Адрес
    191186 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9219408275 privilege-design.ru
    Законное владение


    Невский проспект 22-24 офис 8

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