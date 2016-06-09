Мы предоставляем весь спектр услуг, начиная с эскизных вариантов, подбором материалов, расчетных смет и заканчивая воплощением утвержденного Вами проекта в жизнь. Воспользовавшись услугами специалистов ландшафтной студии «АртЕль» вы получаете комплексный, разносторонний подход к выполнению заказа и уникальный дизайн Вашего участка.