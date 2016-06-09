Мы предоставляем весь спектр услуг, начиная с эскизных вариантов, подбором материалов, расчетных смет и заканчивая воплощением утвержденного Вами проекта в жизнь. Воспользовавшись услугами специалистов ландшафтной студии «АртЕль» вы получаете комплексный, разносторонний подход к выполнению заказа и уникальный дизайн Вашего участка.
- Услуги
- озеленение
- системы автоматического полива
- рулонный газон
- посадка деревьев
- посадка кустарников
- устройство цветников.
- ландшафтное проектирование
- Регионы обслуживания
- г.Уфа
- Уфа
- Республика Башкортостан
- Россия
- Адрес
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Подвойского,21
450015 Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Россия
+7-3472667655 landshaft-ufa.ru
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450015, г.Уфа, ул.Подвойского,21