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Студия ландшафтного дизайна <q>АртЕль</q>
Ландшафтные архитекторы Уфа, Республика Башкортостан, Россия
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    • Ландшафтный дизайн г.Уфа , Студия ландшафтного дизайна "АртЕль" Студия ландшафтного дизайна 'АртЕль'
    Ландшафтный дизайн г.Уфа
    Ландшафтный дизайн г.Уфа, Студия ландшафтного дизайна "АртЕль" Студия ландшафтного дизайна 'АртЕль'
    Ландшафтный дизайн г.Уфа

    Мы предоставляем весь спектр услуг, начиная с эскизных вариантов, подбором материалов, расчетных смет и заканчивая воплощением утвержденного Вами проекта в жизнь. Воспользовавшись услугами специалистов ландшафтной студии «АртЕль» вы получаете комплексный, разносторонний подход к выполнению заказа и уникальный дизайн Вашего участка. 

    Услуги
    • озеленение
    • системы автоматического полива
    • рулонный газон
    • посадка деревьев
    • посадка кустарников
    • устройство цветников.
    • ландшафтное проектирование
    Регионы обслуживания
    • г.Уфа
    • Уфа
    • Республика Башкортостан
    • Россия
    Адрес
    Подвойского,21
    450015 Уфа, Республика Башкортостан, Россия
    Россия
    +7-3472667655 landshaft-ufa.ru
    Законное владение

    450015, г.Уфа, ул.Подвойского,21

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