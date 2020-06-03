«Кузница Ремонта» — это дизайн интерьера от Екатерины Ивкиной и организация ремонта от руководства компании Антона и Евгения.

Екатерина:

Задача дизайнера:

Спроектировать мечту клиента. Авторский надзор в подарок!

Проектирую не только стильно, но и распределяю пространство. Сейчас столько технологий, о которых вы даже не догадываетесь!

Выявляю ваши желания, а не экспериментирую со своими.

Создаю дизайн-проект, учитывая технические возможности и материалы, при котором строители смогут воплотить это в реальность без увеличения сметы.





Антон: Дополнительно вы получаете:

приемку квартиры от застройщика;

организацию работы со всеми сторонними компаниями;

конфликты с соседями замыкаем на себе;

покупку, доставку, разгрузку материалов;

гарантию 2 года.

Будем рады переходу по нашим фотографиям.

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