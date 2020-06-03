«Кузница Ремонта» — это дизайн интерьера от Екатерины Ивкиной и организация ремонта от руководства компании Антона и Евгения.
Екатерина:
Задача дизайнера:
Спроектировать мечту клиента. Авторский надзор в подарок!
- Проектирую не только стильно, но и распределяю пространство. Сейчас столько технологий, о которых вы даже не догадываетесь!
- Выявляю ваши желания, а не экспериментирую со своими.
- Создаю дизайн-проект, учитывая технические возможности и материалы, при котором строители смогут воплотить это в реальность без увеличения сметы.
Антон: Дополнительно вы получаете:
- приемку квартиры от застройщика;
- организацию работы со всеми сторонними компаниями;
- конфликты с соседями замыкаем на себе;
- покупку, доставку, разгрузку материалов;
- гарантию 2 года.
Будем рады переходу по нашим фотографиям.
Также загляните на сайт в рубрику «Дизайн» — там увидите, как избежать 5 ошибок и что подразумевает хорошая планировка.
- Услуги
- Ремонт квартир, дизайн интерьера и ремонт коттеджа
- Регионы обслуживания
- Ноаосибирск, Новосибирск и Россия
- Адрес
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ул. Б. Богаткова 210/1, оф. 703
630089 Новосибирск, Россия
Россия
+7-3832993432 kremonta.ru/dizayn