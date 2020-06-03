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Кузница Ремонта
Дизайнеры интерьера Новосибирск, Россия
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Двухкомнатная студия на ул. Тимирязева 97/1, Кузница Ремонта Кузница Ремонта Гостиная в колониальном стиле
    Двухкомнатная студия на ул. Тимирязева 97/1, Кузница Ремонта Кузница Ремонта двери
    Двухкомнатная студия на ул. Тимирязева 97/1, Кузница Ремонта Кузница Ремонта двери
    +20
    Двухкомнатная студия на ул. Тимирязева 97/1
    Студия , Кузница Ремонта Кузница Ремонта Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Бежевый
    Студия , Кузница Ремонта Кузница Ремонта Гостиная в стиле модерн Бежевый
    Студия , Кузница Ремонта Кузница Ремонта Гостиная в стиле модерн
    +20
    Студия
    ОДНОКОМНАТНАЯ В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ, Кузница Ремонта Кузница Ремонта Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    ОДНОКОМНАТНАЯ В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ, Кузница Ремонта Кузница Ремонта Спальня в стиле минимализм
    ОДНОКОМНАТНАЯ В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ, Кузница Ремонта Кузница Ремонта Спальня в стиле минимализм
    +7
    ОДНОКОМНАТНАЯ В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ

    «Кузница Ремонта» — это дизайн интерьера от Екатерины Ивкиной и организация ремонта от руководства компании Антона и Евгения.

    Екатерина:

    Задача дизайнера:

    Спроектировать мечту клиента. Авторский надзор в подарок!

    • Проектирую не только стильно, но и распределяю пространство. Сейчас столько технологий, о которых вы даже не догадываетесь!
    • Выявляю ваши желания, а не экспериментирую со своими.
    • Создаю дизайн-проект, учитывая технические возможности и материалы, при котором строители смогут воплотить это в реальность без увеличения сметы.


    Антон: Дополнительно вы получаете:

    • приемку квартиры от застройщика;
    • организацию работы со всеми сторонними компаниями;
    • конфликты с соседями замыкаем на себе;
    • покупку, доставку, разгрузку материалов;
    • гарантию 2 года.

    Будем рады переходу по нашим фотографиям.

    Также загляните на сайт в рубрику «Дизайн» — там увидите, как избежать 5 ошибок и что подразумевает хорошая планировка.

    Услуги
    Ремонт квартир, дизайн интерьера и ремонт коттеджа
    Регионы обслуживания
    Ноаосибирск, Новосибирск и Россия
    Адрес
    ул. Б. Богаткова 210/1, оф. 703
    630089 Новосибирск, Россия
    Россия
    +7-3832993432 kremonta.ru/dizayn
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