Приветствуем Вас! Давайте знакомиться. Мы – Лариса и Евгений Моисеевы, тандем архитектора и дизайнера, именуемый LEMstudio. Лариса – окончила МГСУ, по специализации Художественная обработка материалов (стекло, керамика). Доп. образование – МАрхИ, Высшая Школа Дизайна. Член Союза Художников. Евгений – выпускник ГУЗ, кафедра Архитектуры. Доп. образование – МАрхИ, Высшая Школа Дизайна. Работал в известных архитектурных мастерских Москвы главным и ведущим архитектором. В сфере Строительства, Дизайна и Архитектуры – более 25 лет. К каждому объекту наш творческий дуэт всегда подходит индивидуально. Мы с одинаковым удовольствием проектируем для заказчиков дома, ландшафт и детально прорабатываем интерьеры. Всегда нацелены на результат! Создаем не только уютные и эстетически выразительные пространства, но и объекты различного бюджета, а также сложности!