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LEMstudio
Дизайнеры Москва, Россия
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Одноэтажный загородный дом в Подмосковье, LEMstudio LEMstudio Гостиные в эклектичном стиле
    Одноэтажный загородный дом в Подмосковье, LEMstudio LEMstudio Спальня в эклектичном стиле
    Одноэтажный загородный дом в Подмосковье, LEMstudio LEMstudio Гостиные в эклектичном стиле
    +2
    Одноэтажный загородный дом в Подмосковье
    Загородный дом и баня в Подмосковье, LEMstudio LEMstudio Балконы и веранды в эклектичном стиле
    Загородный дом и баня в Подмосковье, LEMstudio LEMstudio Гостиные в эклектичном стиле
    Загородный дом и баня в Подмосковье, LEMstudio LEMstudio Бани
    +2
    Загородный дом и баня в Подмосковье
    Интерьер в стиле Модерн, LEMstudio LEMstudio Спальня в стиле модерн
    Интерьер в стиле Модерн, LEMstudio LEMstudio Гостиная в стиле модерн
    Интерьер в стиле Модерн, LEMstudio LEMstudio Гостиная в стиле модерн
    +2
    Интерьер в стиле Модерн
    Двухуровневая квартира в Тамбове, LEMstudio LEMstudio Гостиная в классическом стиле
    Двухуровневая квартира в Тамбове, LEMstudio LEMstudio Встроенные кухни
    Двухуровневая квартира в Тамбове, LEMstudio LEMstudio Спальня в классическом стиле
    Двухуровневая квартира в Тамбове
    Квартира на Карамышевской набережной, LEMstudio LEMstudio Гостиная в стиле минимализм
    Квартира на Карамышевской набережной, LEMstudio LEMstudio Детская комнатa в стиле минимализм
    Квартира на Карамышевской набережной
    Квартира на Волгоградском проспекте, LEMstudio LEMstudio Кухня в скандинавском стиле
    Квартира на Волгоградском проспекте, LEMstudio LEMstudio Спальня в скандинавском стиле
    Квартира на Волгоградском проспекте, LEMstudio LEMstudio Детская комнатa в скандинавском стиле
    Квартира на Волгоградском проспекте
    Показать все 7 проекты

    Приветствуем Вас! Давайте знакомиться. Мы – Лариса и Евгений Моисеевы, тандем архитектора и дизайнера, именуемый LEMstudio. Лариса – окончила МГСУ, по специализации Художественная обработка материалов (стекло, керамика). Доп. образование – МАрхИ, Высшая Школа Дизайна. Член Союза Художников. Евгений – выпускник ГУЗ, кафедра Архитектуры. Доп. образование – МАрхИ, Высшая Школа Дизайна. Работал в известных архитектурных мастерских Москвы главным и ведущим архитектором. В сфере Строительства, Дизайна и Архитектуры – более 25 лет. К каждому объекту наш творческий дуэт всегда подходит индивидуально. Мы с одинаковым удовольствием проектируем для заказчиков дома, ландшафт и детально прорабатываем интерьеры. Всегда нацелены на результат! Создаем не только уютные и эстетически выразительные пространства, но и объекты различного бюджета, а также сложности!

    Услуги
    • Дизайн интерьера • Архитектура • Декорирование • Комплектация • Авторский надзор
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область и регионы
    • Лыткарино
    • Тамбов
    • Россия
    Адрес
    140181 Москва, Россия
    Россия
    +7-9267546641 lem-studio.ru
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