Создание дизайн-проектов жилых и общественных помещений независимо от Вашего местонахождения.
По образованию - дизайнер. Опыт работы по специальности более 8 лет.
Дизайн интерьера; 3D-визуализация; Разработка пакета чертежей; Подбор материалов; Авторский надзор;
Ремонтно-строительные работы, адекватный прайс
Сайт : https://msk-diz.ru
почта: mskdiz@mail.ru
Тел./Viber/WhatsApp: +7 985 114-28-38
- Услуги
- Дизайн интерьеров жилых и общественных помещений
- 3d визуализация
- полный пакет чертежей
- подбор материалов
- Регионы обслуживания
- Москва
- Россия
- СНГ
- Европа
- Адрес
-
101000 Москва, Россия
Россия
+7-9851142838 msk-diz.ru