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MARIYA SHEVCHENKO
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 14Проекты (14) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Детская, MARIYA SHEVCHENKO MARIYA SHEVCHENKO Спальни для девочек Изделия из древесины Белый
    Детская, MARIYA SHEVCHENKO MARIYA SHEVCHENKO Спальни для девочек Изделия из древесины Белый
    Детская, MARIYA SHEVCHENKO MARIYA SHEVCHENKO Спальни для девочек Изделия из древесины Белый
    Детская
    Кухня-гостиная, MARIYA SHEVCHENKO MARIYA SHEVCHENKO Кухня в стиле минимализм
    Кухня-гостиная, MARIYA SHEVCHENKO MARIYA SHEVCHENKO Гостиная в стиле минимализм
    Кухня-гостиная, MARIYA SHEVCHENKO MARIYA SHEVCHENKO Столовая комната в стиле минимализм
    Кухня-гостиная
    Квартира в темных тонах, MARIYA SHEVCHENKO MARIYA SHEVCHENKO Кухня в стиле минимализм
    Квартира в темных тонах, MARIYA SHEVCHENKO MARIYA SHEVCHENKO Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в темных тонах, MARIYA SHEVCHENKO MARIYA SHEVCHENKO Спальня в стиле минимализм
    +1
    Квартира в темных тонах
    Кухня-столовая, MARIYA SHEVCHENKO MARIYA SHEVCHENKO Столовая комната в классическом стиле
    Кухня-столовая, MARIYA SHEVCHENKO MARIYA SHEVCHENKO Столовая комната в классическом стиле
    Кухня-столовая, MARIYA SHEVCHENKO MARIYA SHEVCHENKO Столовая комната в классическом стиле
    +5
    Кухня-столовая
    Комната для подростка 15 лет, MARIYA SHEVCHENKO MARIYA SHEVCHENKO Спальни для мальчиков ДСП Серый
    Комната для подростка 15 лет, MARIYA SHEVCHENKO MARIYA SHEVCHENKO Спальни для мальчиков ДСП Серый
    Комната для подростка 15 лет, MARIYA SHEVCHENKO MARIYA SHEVCHENKO Спальни для мальчиков
    +1
    Комната для подростка 15 лет
    Студия прованс, MARIYA SHEVCHENKO MARIYA SHEVCHENKO Гостиная в классическом стиле
    Студия прованс, MARIYA SHEVCHENKO MARIYA SHEVCHENKO Спальня в классическом стиле
    Студия прованс, MARIYA SHEVCHENKO MARIYA SHEVCHENKO Кухня в классическом стиле
    +1
    Студия прованс
    Показать все 14 проекты

    Создание дизайн-проектов жилых и общественных помещений независимо от Вашего местонахождения.

    По образованию - дизайнер. Опыт работы по специальности более 8 лет.

    Дизайн интерьера; 3D-визуализация; Разработка пакета чертежей; Подбор материалов; Авторский надзор;

    Ремонтно-строительные работы, адекватный прайс

    Сайт : https://msk-diz.ru

    почта: mskdiz@mail.ru

    Тел./Viber/WhatsApp: +7 985 114-28-38

    Услуги
    • Дизайн интерьеров жилых и общественных помещений
    • 3d визуализация
    • полный пакет чертежей
    • подбор материалов
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Россия
    • СНГ
    • Европа
    Адрес
    101000 Москва, Россия
    Россия
    +7-9851142838 msk-diz.ru
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