Создание дизайн-проектов жилых и общественных помещений независимо от Вашего местонахождения.

По образованию - дизайнер. Опыт работы по специальности более 8 лет.

Дизайн интерьера; 3D-визуализация; Разработка пакета чертежей; Подбор материалов; Авторский надзор;

Ремонтно-строительные работы, адекватный прайс

Сайт : https://msk-diz.ru

почта: mskdiz@mail.ru

Тел./Viber/WhatsApp: +7 985 114-28-38