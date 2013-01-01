Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Flott architects
Дизайнеры интерьера Уфа, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Гостиная совмещенная с кухней, Flott architects Flott architects Гостиная в скандинавском стиле
    Гостиная совмещенная с кухней, Flott architects Flott architects Гостиная в скандинавском стиле
    Гостиная совмещенная с кухней, Flott architects Flott architects Кухня в скандинавском стиле
    +1
    Гостиная совмещенная с кухней
    Двухсветная гостиная, Flott architects Flott architects Гостиная в стиле модерн Бежевый
    Двухсветная гостиная, Flott architects Flott architects Гостиная в стиле модерн Бежевый
    Двухсветная гостиная, Flott architects Flott architects Гостиная в стиле модерн Бежевый
    +1
    Двухсветная гостиная
    Дизайн проект ресторана быстрого питаниия, Flott architects Flott architects Гостиная в стиле лофт
    Дизайн проект ресторана быстрого питаниия, Flott architects Flott architects Гостиная в стиле лофт
    Дизайн проект ресторана быстрого питаниия

    Flott architects — эксперты в сфере строительства и проектирования. Разрабатываем дизайн-проекты квартир, коттеджей и коммерческой недвижимости, архитектуру зданий и сооружений. Работали в Китае с 2016 по 2018 год.

    Так как для нас важен результат, то есть готовое пространство для жизни и работы, мы предлагаем наши строительные услуги. Работаем с 2013 года.

    Услуги
    • дизайн интерьера квартир
    • дизайн интерьера домов
    • дизайн интерьера коммерческой недвижимости
    • дизайн интерьера офисов
    • дизайн интерьера ресторанов
    • дизайн интерьера кафе
    • дизайн интерьера медицинских учреждений
    • архитектурное проектирование
    • архитектурное проектирование домов
    • архитектурное проектирование коммерческой недвижимости
    • Показать все 10 услуги
    Регионы обслуживания
    Уфа. Казань. Екатеринбург. Москва.
    Адрес
    Карла Маркса 37 к3
    450000 Уфа, Россия
    Россия
    +7-9378588871 flottarch.ru
    Законное владение

    Уфа, Карла Маркса 37 к3

      Add SEO element