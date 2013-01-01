Flott architects — эксперты в сфере строительства и проектирования. Разрабатываем дизайн-проекты квартир, коттеджей и коммерческой недвижимости, архитектуру зданий и сооружений. Работали в Китае с 2016 по 2018 год.

Так как для нас важен результат, то есть готовое пространство для жизни и работы, мы предлагаем наши строительные услуги. Работаем с 2013 года.