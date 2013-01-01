Flott architects — эксперты в сфере строительства и проектирования. Разрабатываем дизайн-проекты квартир, коттеджей и коммерческой недвижимости, архитектуру зданий и сооружений. Работали в Китае с 2016 по 2018 год.
Так как для нас важен результат, то есть готовое пространство для жизни и работы, мы предлагаем наши строительные услуги. Работаем с 2013 года.
- Услуги
- дизайн интерьера квартир
- дизайн интерьера домов
- дизайн интерьера коммерческой недвижимости
- дизайн интерьера офисов
- дизайн интерьера ресторанов
- дизайн интерьера кафе
- дизайн интерьера медицинских учреждений
- архитектурное проектирование
- архитектурное проектирование домов
- архитектурное проектирование коммерческой недвижимости
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- Регионы обслуживания
- Уфа. Казань. Екатеринбург. Москва.
- Адрес
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Карла Маркса 37 к3
450000 Уфа, Россия
Россия
+7-9378588871 flottarch.ru
Законное владение
Уфа, Карла Маркса 37 к3