Мастерская дизайна «ViO-design» осуществляет разработку дизайн- проектов

жилых помещений, таких как дома, коттеджи, квартиры, а так же коммерческих

помещений- офисы, магазины, кафе и рестораны, отели. Большая часть наших

объектов- это здания и помещения в городе Киев и Киевской области, но мы не

ограничиваемся только этим регионом Украины, у нас есть реализованные объекты и

в других городах, таких как Чернигов, Одесса, Тернополь, Лубны, Миргород. Наша

дизайн студия имеет опыт в проектировании интерьеров дистанционно не

только в других городах, но и в других странах. Нам, как дизайнерам интерьеров

интересен каждый наш новый проект, ведь все они по- своему уникальны, как и

уникальны их владельцы.



