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Мастерская дизайна ViO-design
Дизайнеры интерьера Киев, Украина
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Коттедж в Борисполе, Мастерская дизайна ViO-design Мастерская дизайна ViO-design Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Коттедж в Борисполе, Мастерская дизайна ViO-design Мастерская дизайна ViO-design Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Коттедж в Борисполе, Мастерская дизайна ViO-design Мастерская дизайна ViO-design Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    +5
    Коттедж в Борисполе
    Scandia, Мастерская дизайна ViO-design Мастерская дизайна ViO-design Гостиная в скандинавском стиле
    Scandia, Мастерская дизайна ViO-design Мастерская дизайна ViO-design Спальня в стиле лофт
    Scandia, Мастерская дизайна ViO-design Мастерская дизайна ViO-design Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    +1
    Scandia
    Cherokee, Мастерская дизайна ViO-design Мастерская дизайна ViO-design Гостиная в стиле модерн Бирюзовый
    Cherokee, Мастерская дизайна ViO-design Мастерская дизайна ViO-design Гостиная в стиле модерн Бирюзовый
    Cherokee, Мастерская дизайна ViO-design Мастерская дизайна ViO-design Спальня в стиле модерн
    Cherokee
    Foresters, Мастерская дизайна ViO-design Мастерская дизайна ViO-design Гостиная в стиле минимализм
    Foresters, Мастерская дизайна ViO-design Мастерская дизайна ViO-design Гостиная в стиле минимализм
    Foresters, Мастерская дизайна ViO-design Мастерская дизайна ViO-design Спальня в стиле минимализм
    Foresters

    Мастерская дизайна «ViO-design» осуществляет разработку дизайн- проектов

    жилых помещений, таких как дома, коттеджи, квартиры, а так же коммерческих

    помещений- офисы, магазины, кафе и рестораны, отели. Большая часть наших

    объектов- это здания и помещения в городе Киев и Киевской области, но мы не

    ограничиваемся только этим регионом Украины, у нас есть реализованные объекты и

    в других городах, таких как Чернигов, Одесса, Тернополь, Лубны, Миргород. Наша

    дизайн студия имеет  опыт в проектировании интерьеров дистанционно не

    только в других городах, но и в других странах. Нам, как дизайнерам интерьеров

    интересен каждый наш новый проект, ведь все они по- своему уникальны, как и

    уникальны их владельцы.


    Услуги
    • дизайн интерьера
    • Дизайн интерьера
    • Предметный дизайн
    • Ландшафтный дизайн
    • Ремонт помещений
    Регионы обслуживания
    Киев и Украина
    Награды компании
    Виктор и Ольга Цвиль стали победителями 8-го Всеукраинского конкурса Maniglia Nuova 2019. Две наши модели- призеры конкурса.
    Адрес
    ул. Златоустовская 50
    08320 Киев, Украина
    Украина
    +380-958759190 vio-design.kiev.ua
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