Мастерская дизайна «ViO-design» осуществляет разработку дизайн- проектов
жилых помещений, таких как дома, коттеджи, квартиры, а так же коммерческих
помещений- офисы, магазины, кафе и рестораны, отели. Большая часть наших
объектов- это здания и помещения в городе Киев и Киевской области, но мы не
ограничиваемся только этим регионом Украины, у нас есть реализованные объекты и
в других городах, таких как Чернигов, Одесса, Тернополь, Лубны, Миргород. Наша
дизайн студия имеет опыт в проектировании интерьеров дистанционно не
только в других городах, но и в других странах. Нам, как дизайнерам интерьеров
интересен каждый наш новый проект, ведь все они по- своему уникальны, как и
уникальны их владельцы.
- Услуги
- дизайн интерьера
- Дизайн интерьера
- Предметный дизайн
- Ландшафтный дизайн
- Ремонт помещений
- Регионы обслуживания
- Киев и Украина
- Награды компании
- Виктор и Ольга Цвиль стали победителями 8-го Всеукраинского конкурса Maniglia Nuova 2019. Две наши модели- призеры конкурса.
- Адрес
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ул. Златоустовская 50
08320 Киев, Украина
Украина
+380-958759190 vio-design.kiev.ua