VitaLine SPA - компания, которая занимается проектированием и строительством SPA-комплексов, русских парных, саун, хаммамов, бассейнов. Мы работаем как с коммерческими, так и жилыми помещениями, будь то частный дом или городская квартира.
- Услуги
- Проектирование и строительство SPA-комплексов
- русских парных
- саун
- хаммамов
- бассейнов.
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Москва
- Адрес
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Кронверская ул., д. 29/37Б
197101 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-8126124484 www.vlspa.ru