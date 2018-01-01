Дизайн-студия Indigo Design - это команда специалистов, создающих уникальные интерьерные проекты частных домов, квартир, общественных помещений, баров и ресторанов. За последний год студия реализовала большое количество проектов, которые были опубликованы в белорусских и российских интерьерных журналах. Новый 2020 год начался для Indigo активно: закончили оформление большого загородного дома в Минске, заканчиваем оформление бара и продолжаем работать над новыми проектами.