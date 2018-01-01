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Indigo Design
Дизайнеры интерьера Минск, Беларусь
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Семейная квартира в ЖК Минск Мир, Indigo Design Indigo Design Встроенные кухни ДСП Белый
    Семейная квартира в ЖК Минск Мир, Indigo Design Indigo Design Встроенные кухни ДСП
    Семейная квартира в ЖК Минск Мир, Indigo Design Indigo Design Спальня в эклектичном стиле Зеленый
    Семейная квартира в ЖК Минск Мир
    Загородный дом в английском стиле, Indigo Design Indigo Design Гостиная в классическом стиле Многоцветный
    Загородный дом в английском стиле, Indigo Design Indigo Design Спальня в классическом стиле Бежевый
    Загородный дом в английском стиле, Indigo Design Indigo Design Встроенные кухни Эффект древесины
    Загородный дом в английском стиле
    Офис компании Славкалий в Минске, Indigo Design Indigo Design Конференц-центры в эклектичном стиле Белый
    Офис компании Славкалий в Минске, Indigo Design Indigo Design Конференц-центры в эклектичном стиле Многоцветный
    Офис компании Славкалий в Минске, Indigo Design Indigo Design Конференц-центры в эклектичном стиле Многоцветный
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    Офис компании Славкалий в Минске

    Дизайн-студия Indigo Design - это команда специалистов, создающих уникальные интерьерные проекты частных домов, квартир, общественных помещений, баров и ресторанов. За последний год студия реализовала большое количество проектов, которые были опубликованы в белорусских и российских интерьерных журналах. Новый 2020 год начался для Indigo активно: закончили оформление большого загородного дома в Минске, заканчиваем оформление бара и продолжаем работать над новыми проектами.

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • дизайн проект под ключ
    Регионы обслуживания
    Минск и Беларусь
    Адрес
    Красноармейская ул. д. 16
    220030 Минск, Беларусь
    Беларусь
    +375-293215352 www.indigodesign.by
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