Предоставляем услуги по кладке русских и помпейских печей, печных комплексов, барбекюшниц. Делаем монтаж каминных топок, дымоходов и систем отопления. Богатый опыт печника и участие в рабочем процессе дизайнера обеспечат удобство пользования и красивый внешний вид. Тем, кто желает установить у себя в доме систему воздушного отопления, порекомендуем наилучший вариант в зависимости от пожеланий, площади дома и предполагаемого бюджета. Мы стремимся к тому, чтобы заказчик получил именно то, о чем мечтает. ЭТО УДОБНО! При желании сэкономить драгоценное время, берем на себя закупки кладочных материалов и их доставку на объект.

Услуги Кладка печей

каминов

печных комплексов

дизайн-проектирование Регионы обслуживания Ворзель, Киевская область, Украина Адрес Пролетарская

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Россия

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