Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Kominek
Строители Ворзель, Киевская область, Украина
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум
    • Kominek
    Kominek
    Kominek
    +7
    Нажмите, чтобы закончить
    Предоставляем услуги по кладке русских и помпейских печей, печных комплексов, барбекюшниц. Делаем монтаж каминных топок, дымоходов и систем отопления. Богатый опыт печника и участие в рабочем процессе дизайнера обеспечат удобство пользования и красивый внешний вид. Тем, кто желает установить у себя в доме систему воздушного отопления, порекомендуем наилучший вариант в зависимости от пожеланий, площади дома и предполагаемого бюджета. Мы стремимся к тому, чтобы заказчик получил именно то, о чем мечтает. ЭТО УДОБНО! При желании сэкономить драгоценное время, берем на себя закупки кладочных материалов и их доставку на объект.
    Услуги
    • Кладка печей
    • каминов
    • печных комплексов
    • дизайн-проектирование
    Регионы обслуживания
    Ворзель, Киевская область, Украина
    Адрес
    Пролетарская
    08296 Ворзель, Киевская область, Украина
    Россия
    +380-506954707 kominek.com.ua
      Add SEO element