Предоставляем услуги по кладке русских и помпейских печей, печных комплексов, барбекюшниц. Делаем монтаж каминных топок, дымоходов и систем отопления. Богатый опыт печника и участие в рабочем процессе дизайнера обеспечат удобство пользования и красивый внешний вид. Тем, кто желает установить у себя в доме систему воздушного отопления, порекомендуем наилучший вариант в зависимости от пожеланий, площади дома и предполагаемого бюджета. Мы стремимся к тому, чтобы заказчик получил именно то, о чем мечтает. ЭТО УДОБНО! При желании сэкономить драгоценное время, берем на себя закупки кладочных материалов и их доставку на объект.
- Услуги
- Кладка печей
- каминов
- печных комплексов
- дизайн-проектирование
- Регионы обслуживания
- Ворзель, Киевская область, Украина
- Адрес
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Пролетарская
08296 Ворзель, Киевская область, Украина
Россия
+380-506954707 kominek.com.ua