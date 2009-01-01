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студия архитектуры и дизайна <q>Риц</q>
Дизайнеры интерьера Г.Ижевск
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Проекты

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    • Обложка, студия архитектуры и дизайна "Риц" студия архитектуры и дизайна 'Риц' Кухня в рустикальном стиле
    Обложка

    КРЕДО: «Есть люди, способные преображать мир.
    Они пренебрегают нормами. Выбиваются за рамки. Устанавливают новые правила, используя любую возможность творить. Их стратегия — уникальность, потому что они не боятся воплощать мечты, вкладывая в них своё сердце».

    Услуги
    • • проектирование общественных и жилых интерьеров; • проектирование объектов малоэтажной архитектуры; • рабочая документация; • подбор отделочных материалов
    • мебели
    • света; • согласование; • ремонтно-строительные работы; • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    • г. Москва
    • Удмуртская Республика
    • Татарстан
    • Башкирия
    • г.Ижевск
    Награды компании
    Номинант международной премии «Архип» в номинации «Общественный интерьер. Новаторство» 2009 год.Лауреат Республиканского фестиваля архитектуры и дизайна за лучший интерьер в номинации «Жилое пространство», «Объект Торговли» 2012,2014г.Лауреат Общероссийского конкурса Batimat insaid2015г.
    Адрес
    уо.Красноармейская 73 оф.4
    426033 Г.Ижевск
    Россия
    +7-9128515204 tehne.com/person/dizayn-sredy/iglina-yuliya-lenarovna
    Законное владение

    Удмуртская Республика.г.Ижевск ул.зо лет Победы д 8 кв.66

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