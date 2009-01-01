КРЕДО: «Есть люди, способные преображать мир.
Они пренебрегают нормами. Выбиваются за рамки. Устанавливают новые правила, используя любую возможность творить. Их стратегия — уникальность, потому что они не боятся воплощать мечты, вкладывая в них своё сердце».
- Услуги
- • проектирование общественных и жилых интерьеров; • проектирование объектов малоэтажной архитектуры; • рабочая документация; • подбор отделочных материалов
- мебели
- света; • согласование; • ремонтно-строительные работы; • авторский надзор
- Регионы обслуживания
- г. Москва
- Удмуртская Республика
- Татарстан
- Башкирия
- г.Ижевск
- Награды компании
- Номинант международной премии «Архип» в номинации «Общественный интерьер. Новаторство» 2009 год.Лауреат Республиканского фестиваля архитектуры и дизайна за лучший интерьер в номинации «Жилое пространство», «Объект Торговли» 2012,2014г.Лауреат Общероссийского конкурса
Batimat insaid2015г.
- Адрес
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уо.Красноармейская 73 оф.4
426033 Г.Ижевск
Россия
+7-9128515204 tehne.com/person/dizayn-sredy/iglina-yuliya-lenarovna
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Удмуртская Республика.г.Ижевск ул.зо лет Победы д 8 кв.66