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Екатерина Павлова
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Гостиная в гериатрическом центре , Екатерина Павлова Екатерина Павлова Гостиная в стиле кантри
    Гостиная в гериатрическом центре , Екатерина Павлова Екатерина Павлова Столовая комната в стиле кантри
    Гостиная в гериатрическом центре , Екатерина Павлова Екатерина Павлова Гостиная в стиле кантри
    Гостиная в гериатрическом центре

    По своему первому высшему образованию я инженер-строитель. Окончила Оренбургский Государственный Университет. С удовольствием чертила и проектировала. Однако, чувствовала в себе большой потенциал творчества и желание преображать пространства для людей. Помогать им окружать себя комфортном и красотой.

    Так было решено посвятить себя профессии дизайнера. Международная Школа Дизайна (IDS) помогла мне в этом - научила всем тонкостям профессии по британскому стандарту.

    За 9 лет опыта я спроектирова более 33 проектов квартир и коттеджей. Мои заказчики это холостые мужчины, молодожены, состоявшиеся взрослые семьи, мамочки. Это обыкновенные жители нашей страны - от бизнесмена до замначальника МВД области. Мои заказчики разные по своему характеру, образу жизни и статусу. И каждого я постараюсь услышать и помочь воплотить дом их мечты.

    Профессия дизайнера предполагает много работы, но и требует постоянного развития. Поэтому посещение выставок, презентаций, лекций часто вписаны в мой ежедневник. Так я повышаю навык и насмотренность, чтобы еще лучше воплощать идеи в проектах. Буду рада поработать над созданием вашего комфортного жилища.

    • красоты через гармоничную композицию
    • удобства и функциональности через эргономику
    • правильное расходование средств через составление бюджета.

    Услуги
    дизайн квартир и домов
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Россия
    Адрес
    190013 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9619483088 katepavlova.ukit.me
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