По своему первому высшему образованию я инженер-строитель. Окончила Оренбургский Государственный Университет. С удовольствием чертила и проектировала. Однако, чувствовала в себе большой потенциал творчества и желание преображать пространства для людей. Помогать им окружать себя комфортном и красотой.

Так было решено посвятить себя профессии дизайнера. Международная Школа Дизайна (IDS) помогла мне в этом - научила всем тонкостям профессии по британскому стандарту.

За 9 лет опыта я спроектирова более 33 проектов квартир и коттеджей. Мои заказчики это холостые мужчины, молодожены, состоявшиеся взрослые семьи, мамочки. Это обыкновенные жители нашей страны - от бизнесмена до замначальника МВД области. Мои заказчики разные по своему характеру, образу жизни и статусу. И каждого я постараюсь услышать и помочь воплотить дом их мечты.

Профессия дизайнера предполагает много работы, но и требует постоянного развития. Поэтому посещение выставок, презентаций, лекций часто вписаны в мой ежедневник. Так я повышаю навык и насмотренность, чтобы еще лучше воплощать идеи в проектах. Буду рада поработать над созданием вашего комфортного жилища.