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Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи
Дизайнеры интерьера Самара
Обзор 25Проекты (25) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Парк-участок в г. Бугуруслан, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Сад в эклектичном стиле
    Парк-участок в г. Бугуруслан, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Сад в эклектичном стиле
    Парк-участок в г. Бугуруслан, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Сад в эклектичном стиле
    +17
    Парк-участок в г. Бугуруслан
    Бутик-отель "Countries", Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Спальня в эклектичном стиле
    Бутик-отель "Countries", Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Дома в эклектичном стиле
    Бутик-отель "Countries", Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Спальня в эклектичном стиле
    +43
    Бутик-отель "Countries"
    Благоустройство летней беседки для ТЦ МЕГА, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Балконы и веранды в эклектичном стиле
    Благоустройство летней беседки для ТЦ МЕГА, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Балконы и веранды в эклектичном стиле
    Благоустройство летней беседки для ТЦ МЕГА, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Балконы и веранды в эклектичном стиле
    +13
    Благоустройство летней беседки для ТЦ МЕГА
    Фасад гостиницы LOFT до и после, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи
    Фасад гостиницы LOFT до и после, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи
    Фасад гостиницы LOFT до и после, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи
    +3
    Фасад гостиницы LOFT до и после
    Бургерная, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Столовая комната в эклектичном стиле
    Бургерная, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Столовая комната в эклектичном стиле
    Бургерная, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Столовая комната в эклектичном стиле
    +45
    Бургерная
    Инсталляция к 1 сентября для ТЦ МЕГА, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Детские комната в эклектичном стиле
    Инсталляция к 1 сентября для ТЦ МЕГА, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Детские комната в эклектичном стиле
    Инсталляция к 1 сентября для ТЦ МЕГА, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Детские комната в эклектичном стиле
    +18
    Инсталляция к 1 сентября для ТЦ МЕГА
    Показать все 25 проекты

    Каждый новый проект для меня — это уникальный мир, которому я отдаю частичку души, делюсь вдохновением, полезными советами и своими находками. Поэтому я старательно избегаю типовых и стандартных решений, находя яркие идеи.

    Более шести лет я занимаюсь созданием интерьеров, предлагая своим клиентам функциональные, а главное — эстетичные решения, стремлюсь найти для вас гармоничное соотношение красоты и практичности. Дизайн – моя страсть, мой образ жизни, и поэтому каждый день приносит мне новые вдохновляющие идеи, которыми я буду рада поделиться с вами.

    Услуги
    Дизайн интерьера. Ландшафтный дизайн. Архитектурное проектирование.
    Регионы обслуживания
    Самара
    Адрес
    443063 Самара
    Россия
    +7-9276995476 design-studio63.ru

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