Каждый новый проект для меня — это уникальный мир, которому я отдаю частичку души, делюсь вдохновением, полезными советами и своими находками. Поэтому я старательно избегаю типовых и стандартных решений, находя яркие идеи.

Более шести лет я занимаюсь созданием интерьеров, предлагая своим клиентам функциональные, а главное — эстетичные решения, стремлюсь найти для вас гармоничное соотношение красоты и практичности. Дизайн – моя страсть, мой образ жизни, и поэтому каждый день приносит мне новые вдохновляющие идеи, которыми я буду рада поделиться с вами.