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Дизайн студия Юноны Хозер
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
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    Здравствуйте, приятно с вами познакомится! • Пока не первые, поэтому лучше работаем :) • Создадим для вас Индивидуальный интерьер без копирки, от которого вы и ваши гости будут в восторге! • 11 лет в профессии, 15 000 кв. м. спроектированных домов и квартир • Работаем по договору и с четкими сроками • Удобный онлайн контроль этапов работ с оповещением о готовности • Создаем дизайн, который окупается и приносит прибыль • Бережем ваше время и нервы • Есть 3 строительных бригады
    Регионы обслуживания
    Москва, Россия
    Адрес
    г. Москва, ул. Крылатская, д. 5 этаж 1
    101000 Москва, Россия
    Россия
    +7-9998817590
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