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Gnezdo.design
Дизайнеры интерьера Новосибирск, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Блинная, Gnezdo.design Gnezdo.design Конференц-центры в стиле модерн
    Блинная, Gnezdo.design Gnezdo.design Конференц-центры в стиле модерн
    Блинная
    Дом в американском стиле, Gnezdo.design Gnezdo.design Столовая комната в стиле кантри
    Дом в американском стиле, Gnezdo.design Gnezdo.design Спальня в стиле кантри
    Дом в американском стиле, Gnezdo.design Gnezdo.design Ванная комната в стиле кантри
    +1
    Дом в американском стиле
    Квартира студия для пилота и путешественника, Gnezdo.design Gnezdo.design Гостиная в стиле модерн
    Квартира студия для пилота и путешественника, Gnezdo.design Gnezdo.design Гостиная в стиле модерн
    Квартира студия для пилота и путешественника, Gnezdo.design Gnezdo.design Ванная комната в стиле модерн
    +1
    Квартира студия для пилота и путешественника

    В студии Gnezdo мы создаем интерьеры как жилых, так и коммерческих помещений. Делаем всё, начиная от планировок и заканчивая проектами "под ключ".

    Почему Gnezdo? Потому что каждый должен жить в уютном гнёздышке.

    Каждый проект персонифицирован под клиента, под его привычки, профессию, хобби и увлечения.

    Есть разные пакеты работ: планировка, базовый концепт, дизайн-проект "лайт" или "под ключ".

    Свои ремонтно-строительные бригады и отлаженная рабочая коммуникация с ними.


    Услуги
    • Планировочное решение
    • Базовый концепт дизайна
    • Дизайн-проект лайт
    • Дизайн-проект под ключ
    • Дизайн коммерческих помещений
    • Дизайн офисных помещений
    • Комплектация и ремонт
    Регионы обслуживания
    Новосибирск и Россия
    Адрес
    ул. Ленина, 21/1 к.1, офис 203
    630004 Новосибирск, Россия
    Россия
    +7-9137730180 gnezdo.design
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