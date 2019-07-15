В студии Gnezdo мы создаем интерьеры как жилых, так и коммерческих помещений. Делаем всё, начиная от планировок и заканчивая проектами "под ключ".

Почему Gnezdo? Потому что каждый должен жить в уютном гнёздышке.

Каждый проект персонифицирован под клиента, под его привычки, профессию, хобби и увлечения.

Есть разные пакеты работ: планировка, базовый концепт, дизайн-проект "лайт" или "под ключ".

Свои ремонтно-строительные бригады и отлаженная рабочая коммуникация с ними.



