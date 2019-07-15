В студии Gnezdo мы создаем интерьеры как жилых, так и коммерческих помещений. Делаем всё, начиная от планировок и заканчивая проектами "под ключ".
Почему Gnezdo? Потому что каждый должен жить в уютном гнёздышке.
Каждый проект персонифицирован под клиента, под его привычки, профессию, хобби и увлечения.
Есть разные пакеты работ: планировка, базовый концепт, дизайн-проект "лайт" или "под ключ".
Свои ремонтно-строительные бригады и отлаженная рабочая коммуникация с ними.
- Услуги
- Планировочное решение
- Базовый концепт дизайна
- Дизайн-проект
лайт
- Дизайн-проект
под ключ
- Дизайн коммерческих помещений
- Дизайн офисных помещений
- Комплектация и ремонт
- Регионы обслуживания
- Новосибирск и Россия
- Адрес
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ул. Ленина, 21/1 к.1, офис 203
630004 Новосибирск, Россия
Россия
+7-9137730180 gnezdo.design