Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
NKstudio
Дизайнеры интерьера Минск
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом в поселке Колодищи, NKstudio NKstudio
    Дом в поселке Колодищи, NKstudio NKstudio
    Дом в поселке Колодищи, NKstudio NKstudio
    +8
    Дом в поселке Колодищи

    Высокий профессионализм, безграничная фантазия дают нам  возможность создавать оригинальный и неповторимый облик помещения. И не важно, чему вы отдаете предпочтение - нестареющей классике или блестящему хай -теку, мы Вам всегда поможем в решении этой непростой задачи.

    Услуги
    • Проектирование и дизайн интерьеров жилых помещений (квартиры
    • дома
    • коттеджи)
    • общественных помещений (гостиницы
    • рестораны
    • офисы
    • магазины
    • клубы и т.п.). – Комплектация объекта мебелью
    • сантехникой
    • оборудованием
    • предметами интерьера. – Авторский надзор на объекте – Декорирование
    • Показать все 11 услуги
    Регионы обслуживания
    Беларусь, РФ и Минск
    Адрес
    Пр Независимости д107 -1
    220114 Минск
    Беларусь
    +375-296554709 nkstudio.by
    Законное владение

    NK Studio interior design

    РБ, 220114, г.Минск,пр-т Независимости, 107 оф.1email: nkstudio@tut.by+375 (29) 655-47-09+375 (29) 641-17-108 (017) 267-20-52

      Add SEO element