Высокий профессионализм, безграничная фантазия дают нам возможность создавать оригинальный и неповторимый облик помещения. И не важно, чему вы отдаете предпочтение - нестареющей классике или блестящему хай -теку, мы Вам всегда поможем в решении этой непростой задачи.
- Услуги
- Проектирование и дизайн интерьеров жилых помещений (квартиры
- дома
- коттеджи)
- общественных помещений (гостиницы
- рестораны
- офисы
- магазины
- клубы и т.п.). – Комплектация объекта мебелью
- сантехникой
- оборудованием
- предметами интерьера. – Авторский надзор на объекте – Декорирование
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- Регионы обслуживания
- Беларусь, РФ и Минск
- Адрес
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Пр Независимости д107 -1
220114 Минск
Беларусь
+375-296554709 nkstudio.by
Законное владение
NK Studio interior design
РБ, 220114, г.Минск,пр-т Независимости, 107 оф.1email: nkstudio@tut.by+375 (29) 655-47-09+375 (29) 641-17-108 (017) 267-20-52