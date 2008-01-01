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Art-Corten
Ландшафтные архитекторы Санкт-Петербург, Россия
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    • Ландшафтный архитектор, я работаю в архитектурной фирме с 2008 года. Высшее образование по специальности инженер садово-паркового и ландшафтного строительства. Учусь в Московской City Business School, MBA General, по специальности управление проектами. За время работы научился чертить чертежи Архитектурного раздела всех стадий, начиная с эскизного проектирования до рабочих чертежей.

    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург, Россия
    Адрес
    192239 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9312762060 art-corten.ru
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