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ЦЕНЫПОПОЛАМ
Строительные материалы Москва, Россия
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    ЦЕНЫПОПОЛАМ
    ЦЕНЫПОПОЛАМ
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    Компания ЦЕНЫПОПОЛАМ специализируется на поставке паркета, массивной доски и инженерной доски из экзотических пород дерева. Мы наладили широкую дилерскую сеть и поставляем материал в кратчайшие сроки. На наших складах в России постоянно в наличии десятки пород из Индонезии и Северной Америки, таких как Американский орех, Ормозия, Тик, Палисандр, Мербау, Ироко, Лингуа, Олива и Кумьер. Основной принцип нашей компании – реализация качественной продукции, изготовленной по высоким технологиям и соответствующей всем требованиям безопасности жизни и здоровья.
    Услуги
    Представляем продукцию известных фабрик
    Регионы обслуживания
    РОССИЯ, МОСКВА и Москва, Россия
    Адрес
    СТАРОАЛЕКСЕЕВСКАЯ ДОМ 5
    129626 Москва, Россия
    Россия
    +7-9851866949 cenypopolam.ru
    Законное владение


    +8 495 777 88 52

    +8 800 775 88 42

    Москва

    Староалексеевская, 5

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