Компания ЦЕНЫПОПОЛАМ специализируется на поставке паркета, массивной доски и инженерной доски из экзотических пород дерева. Мы наладили широкую дилерскую сеть и поставляем материал в кратчайшие сроки. На наших складах в России постоянно в наличии десятки пород из Индонезии и Северной Америки, таких как Американский орех, Ормозия, Тик, Палисандр, Мербау, Ироко, Лингуа, Олива и Кумьер. Основной принцип нашей компании – реализация качественной продукции, изготовленной по высоким технологиям и соответствующей всем требованиям безопасности жизни и здоровья.

Услуги Представляем продукцию известных фабрик Регионы обслуживания РОССИЯ, МОСКВА и Москва, Россия Адрес СТАРОАЛЕКСЕЕВСКАЯ ДОМ 5

129626 Москва, Россия

Россия

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