Мы - стремительно развивающаяся студия дизайна интерьера. Если вы, дорогие друзья, обожаете листать журналы с крутыми интерьерами, от которых невольно начинают бежать мурашки по коже, то вы по адресу. Наши специалисты с большим удовольствием создадут из вашего пространства произведение искусства! До скорой встречи...
- Услуги
- Дизайн интерьера и Планировки
- Регионы обслуживания
- Россия
- Адрес
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Оптиков 34к1
197345 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9110812052 www.instagram.com/hurma_architect/?hl=ru