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HURMA
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
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    • Мы - стремительно развивающаяся студия дизайна интерьера. Если вы, дорогие друзья, обожаете листать журналы с крутыми интерьерами, от которых невольно начинают бежать мурашки по коже, то вы по адресу. Наши специалисты с большим удовольствием создадут из вашего пространства произведение искусства! До скорой встречи...

    Услуги
    Дизайн интерьера и Планировки
    Регионы обслуживания
    Россия
    Адрес
    Оптиков 34к1
    197345 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9110812052 www.instagram.com/hurma_architect/?hl=ru
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