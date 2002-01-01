Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Art Spice Studio
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум
    • Нажмите, чтобы закончить

    Дизайн-студия Art Spice - это творческое объединение, которое занимается воплощением качественных, элитных жилых и общественных помещений. (дома, апартаменты, квартиры, рестораны, спорт залы итд.)Студия была основана в 2002 году дизайнером Дженни Яснец и архитектором Светланой Дьяковой. За 18 лет на рынке было воплощено порядка 70 проектов. Для нас не существует шаблонов, “отработанных схем”, стандартизации. Каждый проект индивидуалин и имеет свой неповторимый стиль разработанный под клиента.

    Услуги
    Дизайн проект под ключ
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Москва
    • Киев
    • Ницца
    • Санкт-Петербург, Россия
    Адрес
    миллионная 32
    191186 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-8123157560 artspice.ru
    Законное владение

    Мойка 31 цоколь Н литер А

      Add SEO element