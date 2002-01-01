Дизайн-студия Art Spice - это творческое объединение, которое занимается воплощением качественных, элитных жилых и общественных помещений. (дома, апартаменты, квартиры, рестораны, спорт залы итд.)Студия была основана в 2002 году дизайнером Дженни Яснец и архитектором Светланой Дьяковой. За 18 лет на рынке было воплощено порядка 70 проектов. Для нас не существует шаблонов, “отработанных схем”, стандартизации. Каждый проект индивидуалин и имеет свой неповторимый стиль разработанный под клиента.