Наша цель состоит в том, чтобы создавать предметы, которые служат людям и дают им ведущую роль, а не заставляют их приспосабливаться к предметам.
Мебель со сдержанной эстетикой.
Нам кажется она должна вызывать ощущение спокойствия и иметь скромный внешний вид, который побуждает людей жить своей жизнью.
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