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WILD WIND Design
Мебель и аксессуары Ялта
Обзор 3Проекты (3) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Кресло с оттоманкой "Дикий релакс", WILD WIND Design WILD WIND Design Балкон, веранда и террасаМебель Дерево
    Кресло с оттоманкой "Дикий релакс"
    Шезлонг "Дикий берег", WILD WIND Design WILD WIND Design Бассейн Дерево Коричневый
    Шезлонг "Дикий берег"
    Кресло "Дикий испанец", WILD WIND Design WILD WIND Design Произведения искусстваХудожественные изделия Изделия из древесины Коричневый
    Кресло "Дикий испанец"

    Наша цель состоит в том, чтобы создавать предметы, которые служат людям и дают им ведущую роль, а не заставляют их приспосабливаться к предметам.

    Мебель со сдержанной эстетикой.

    Нам кажется она должна вызывать ощущение спокойствия и иметь скромный внешний вид, который побуждает людей жить своей жизнью.

    Услуги
    • Параметрическая мебь
    • Дизайнерская мебель
    • ел
    • Мебель из фанеры
    Регионы обслуживания
    • Крым
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Сочи
    • Краснодар
    • Волгоград
    • Екатеринбург
    Адрес
    Маршака, 6
    98600 Ялта
    Россия
    +7-9889858806
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