Наша цель состоит в том, чтобы создавать предметы, которые служат людям и дают им ведущую роль, а не заставляют их приспосабливаться к предметам.

Мебель со сдержанной эстетикой.

Нам кажется она должна вызывать ощущение спокойствия и иметь скромный внешний вид, который побуждает людей жить своей жизнью.