Мы творческие люди, дипломированные специалисты и профи в своем деле. Мы не понаслышке знаем, что такое ремонт или строительство дома и с радостью готовы помочь Вам воплотить Ваши мечты в реальность, опираясь в своей работе на Ваши пожелания и индивидуальные потребности.
То, что для Вас - проблема, для нас - любимая работа!
Мы не торгуем готовыми решениями, не навязываем свои вкусы, а стараемся опередить ваши мысли, прикладывая весь свой опыт. Мы выдаем качественный продукт за адекватные деньги и делаем все, чтобы Вы пришли снова и привели друзей
- Регионы обслуживания
- тамбов и Тамбов, Россия
- Адрес
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Ул.Советская, 20А
392002 Тамбов, Россия
Россия
+7-9027288844 dom-design-decor.ru