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DokaHouse
Дизайнеры интерьера Москва
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    • Наша компания - это команда первоклассных специалистов, которые способны учесть уникальные особенности конкретного помещения, выполнить все пожелания клиента, а также умело применить современные технологии и методы проектирования, чтобы гармонично соединить такие понятия как «дизайн» и «интерьер». 

    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • полный комплекс ремонтных и инженерных работ​. Декоративные штукатурки. Роспись.
    Регионы обслуживания
    Москва. Московская область.
    Адрес
    Фадеева 4 а кв 156
    125047 Москва
    Россия
    +7-9269088898 dokahouse.ru
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