Наша компания - это команда первоклассных специалистов, которые способны учесть уникальные особенности конкретного помещения, выполнить все пожелания клиента, а также умело применить современные технологии и методы проектирования, чтобы гармонично соединить такие понятия как «дизайн» и «интерьер».
- Услуги
- дизайн интерьеров
- полный комплекс ремонтных и инженерных работ. Декоративные штукатурки. Роспись.
- Регионы обслуживания
- Москва. Московская область.
- Адрес
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Фадеева 4 а кв 156
125047 Москва
Россия
+7-9269088898 dokahouse.ru