«Архитектурная мастерская Генне» осуществляет деятельность в области архитектуры. Профессиональный подход при создании индивидуальных проектов частных домов, ландшафтного проектирования , проектирования жилых и общественных интерьеров любого типа сложности и назначения.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Дизайн жилых и общественных интерьеров
- Ландшафт и Благоустройство
- Регионы обслуживания
- Калининград
- Калининградская область
- Москва
- Санкт-Петербург
- регионы
- Калининград, Калининградская область, Россия
- Награды компании
- Professional Design Awards Best House . Tubądzin Design Awards . Professional Design Awards Premium Living
- Адрес
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Римская 20
236000 Калининград, Калининградская область, Россия
Россия
+7-9114993694 www.amgenne.ru
Законное владение
Калининградская область , г.Калининград, ул.Римская -20