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Архитектурная мастерская Генне
Архитекторы Калининград, Калининградская область, Россия
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Проекты

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    • Гостевой дом, Архитектурная мастерская Генне Архитектурная мастерская Генне Дома в стиле модерн Камень Черный
    Гостевой дом

    «Архитектурная мастерская Генне» осуществляет деятельность в области архитектуры. Профессиональный подход при создании индивидуальных проектов частных домов, ландшафтного проектирования , проектирования жилых и общественных интерьеров любого типа сложности и назначения.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн жилых и общественных интерьеров
    • Ландшафт и Благоустройство
    Регионы обслуживания
    • Калининград
    • Калининградская область
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • регионы
    • Калининград, Калининградская область, Россия
    Награды компании
    Professional Design Awards Best House . Tubądzin Design Awards . Professional Design Awards Premium Living
    Адрес
    Римская 20
    236000 Калининград, Калининградская область, Россия
    Россия
    +7-9114993694 www.amgenne.ru
    Законное владение

    Калининградская область , г.Калининград, ул.Римская -20

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