Ландшафтная компания "Зеленая карета" занимается установкой, монтажом и обслуживанием композитных бассейнов, оборудования и павильонов к ним. Композитный материал отличается надежностью, простотой монтажа, длительным сроком эксплуатации. Чаша устанавливается в грунт, после чего подсоединяются все необходимые системы: циркуляции, очистки, подогрева.
- Регионы обслуживания
- Нижний Новгород
- Нижегородская область
- Ивановская область
- Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
- Адрес
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Добролюбова
603109 Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
Россия
+7-9036022147 zelkareta.ru
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603109 Нижний Новгород, ул. Добролюбова, д.10 оф.8