Ландшафтная компания "Зеленая карета" занимается установкой, монтажом и обслуживанием композитных бассейнов, оборудования и павильонов к ним. Композитный материал отличается надежностью, простотой монтажа, длительным сроком эксплуатации. Чаша устанавливается в грунт, после чего подсоединяются все необходимые системы: циркуляции, очистки, подогрева.



