Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
<q class='-first'>Зеленая карета</q> ландшафтная компания
Бассейны и спа Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум
    • Нажмите, чтобы закончить

    Ландшафтная компания "Зеленая карета" занимается установкой, монтажом и обслуживанием композитных бассейнов, оборудования и павильонов к ним. Композитный материал отличается надежностью, простотой монтажа, длительным сроком эксплуатации. Чаша устанавливается в грунт, после чего подсоединяются все необходимые системы: циркуляции, очистки, подогрева. 


    Регионы обслуживания
    • Нижний Новгород
    • Нижегородская область
    • Ивановская область
    • Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
    Адрес
    Добролюбова
    603109 Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
    Россия
    +7-9036022147 zelkareta.ru
    Законное владение

    603109 Нижний Новгород, ул. Добролюбова, д.10 оф.8

      Add SEO element