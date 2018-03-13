BASCOY Design – это амбициозная команда профессиональных креативных дизайнеров и архитекторов.

Мы выделяем актуальные направления дизайна, совмещая их с индивидуальностью заказчиков, их вкусом и желанием сделать свое пространство прекрасным, понятным и добрым, создать лучший интерьер для комфортной жизни

Для нас важно, чтобы образ вашей мечты о новом интерьере стал реальностью. Для нас нет мелочей в работе над проектом, ведь каждая деталь или нюанс придает интерьеру уникальность.

Наши клиенты живут в разных городах России, поэтому возможность реализации дизайн-проекта от идеи до воплощения «под ключ» – это чрезвычайно важно. Вы отдыхаете – а мы работаем и берем на себя ответственность за ваш дом от начала и до конца.

С вами будет будет работать ваш персональный дизайнер и менеджер проекта.

Звоните, будем рады грамотно воплотить все ваши желания и мечты в пространстве! контакты +7 (938) 444-29-25 или бесплатный номер 8-800-222-29-25







