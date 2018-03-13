BASCOY Design – это амбициозная команда профессиональных креативных дизайнеров и архитекторов.
Мы выделяем актуальные направления дизайна, совмещая их с индивидуальностью заказчиков, их вкусом и желанием сделать свое пространство прекрасным, понятным и добрым, создать лучший интерьер для комфортной жизни
Для нас важно, чтобы образ вашей мечты о новом интерьере стал реальностью. Для нас нет мелочей в работе над проектом, ведь каждая деталь или нюанс придает интерьеру уникальность.
Наши клиенты живут в разных городах России, поэтому возможность реализации дизайн-проекта от идеи до воплощения «под ключ» – это чрезвычайно важно. Вы отдыхаете – а мы работаем и берем на себя ответственность за ваш дом от начала и до конца.
С вами будет будет работать ваш персональный дизайнер и менеджер проекта.
Звоните, будем рады грамотно воплотить все ваши желания и мечты в пространстве! контакты +7 (938) 444-29-25 или бесплатный номер 8-800-222-29-25
- Услуги
- · Проектирование интерьеров частных квартир и домов · Разработка общественных и коммерческих интерьеров · Реализация дизайн-проекта от идеи до воплощения «под ключ»: -ремонтные работы + страхование рисков -авторский надзор
- -подбор материалов
- комплектация мебелью и оборудованием · Система
умный дом
- проектирование и монтаж · Архитектурное проектирование · Ландшафтный дизайн
- Регионы обслуживания
- Сочи
- все регионы РФ
- Сочи, Краснодарский край, Россия
- Адрес
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ул. Черноморская, д. 4, оф. 102
354002 Сочи, Краснодарский край, Россия
Россия
+7-9183690793 bascoydesign.ru
354002, г. Сочи, ул. Черноморская, д. 4, оф. 102