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BASCOY DESIGN
Дизайнеры интерьера Сочи, Краснодарский край, Россия
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЖК Актер Гэлакси, Сочи, BASCOY DESIGN BASCOY DESIGN Гостиная в средиземноморском стиле
    ЖК Актер Гэлакси, Сочи, BASCOY DESIGN BASCOY DESIGN балконы
    ЖК Актер Гэлакси, Сочи, BASCOY DESIGN BASCOY DESIGN Кухня в средиземноморском стиле
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    ЖК Актер Гэлакси, Сочи

    BASCOY Design – это амбициозная команда профессиональных креативных дизайнеров и архитекторов.

    Мы выделяем актуальные направления дизайна, совмещая их с индивидуальностью заказчиков, их вкусом и желанием сделать свое пространство прекрасным, понятным и добрым, создать лучший интерьер для комфортной жизни

    Для нас важно, чтобы образ вашей мечты о новом интерьере стал реальностью. Для нас нет мелочей в работе над проектом, ведь каждая деталь или нюанс придает интерьеру уникальность.

    Наши клиенты живут в разных городах России, поэтому возможность реализации дизайн-проекта от идеи до воплощения «под ключ» – это чрезвычайно важно. Вы отдыхаете – а мы работаем и берем на себя ответственность за ваш дом от начала и до конца.

    С вами будет будет работать ваш персональный дизайнер и менеджер проекта.

    Звоните, будем рады грамотно воплотить все ваши желания и мечты в пространстве! контакты +7 (938) 444-29-25 или бесплатный номер 8-800-222-29-25



    Услуги
    • · Проектирование интерьеров частных квартир и домов · Разработка общественных и коммерческих интерьеров · Реализация дизайн-проекта от идеи до воплощения «под ключ»: -ремонтные работы + страхование рисков -авторский надзор
    • -подбор материалов
    • комплектация мебелью и оборудованием · Система умный дом
    • проектирование и монтаж · Архитектурное проектирование · Ландшафтный дизайн
    Регионы обслуживания
    • Сочи
    • все регионы РФ
    • Сочи, Краснодарский край, Россия
    Адрес
    ул. Черноморская, д. 4, оф. 102
    354002 Сочи, Краснодарский край, Россия
    Россия
    +7-9183690793 bascoydesign.ru
    Законное владение

    354002, г. Сочи, ул. Черноморская, д. 4, оф. 102

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