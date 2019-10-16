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HD-m2
Дизайнеры Киев, Украина
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Project HD#345, HD-m2 HD-m2 Столовая комната в стиле модерн Мрамор
    Project HD#345, HD-m2 HD-m2 Столовая комната в стиле модерн Мрамор
    Project HD#345, HD-m2 HD-m2 Кухня в стиле модерн Мрамор
    +18
    Project HD#345
    • Project HD - Said •, HD-m2 HD-m2 Спальня в стиле модерн Синий
    • Project HD - Said •, HD-m2 HD-m2 Спальня в стиле модерн Синий
    • Project HD - Said •, HD-m2 HD-m2 Спальня в стиле модерн Синий
    +1
    • Project HD - Said •
    Hd#1981/мидсенчури, HD-m2 HD-m2 Гостиная в стиле модерн
    Hd#1981/мидсенчури, HD-m2 HD-m2 Кухня в стиле модерн
    Hd#1981/мидсенчури, HD-m2 HD-m2 Кухня в стиле модерн
    +3
    Hd#1981/мидсенчури

    Дизайн интерьера – это бэкграунд Личности. Вашей исключительности.

    Мы воспринимаем наше окружение по-разному, наш мозг реагирует на атмосферу, которая нас окружает и взаимодействует с ней. Мысли и настроение меняются моментально с перемещением человека из зимы в лето, или из города в лес и горы. Мы абсолютно иначе будем чувствовать себя в белой и красной комнате. Влияние среды настолько сильно, что она может настроить на отдых или работу. Человек нуждается в особой атмосфере буквально для всего: что бы есть, спать, заниматься любовью…

    Наша задача – создавать безупречные миры, подчеркнув индивидуальность Вашей семьи или Вашего бизнеса, оставив при этом скромный тайный знак – лично от HD-m2.

    Мы очень любим то, что мы делаем. И делаем это действительно хорошо! Наша команда состоит из талантливых и амбициозных профессионалов своего дела, вдохновленных на создание принципиально лучшего дизайна.

    Мы не используем ничего шаблонного и универсального, каждый проект индивидуален и создается как целостная композиция из вкусов, потребностей и стиля жизни заказчика. Наша команда остается предельно внимательной на всех этапах от планирования Вашего мира до его создания.

    Услуги
    • проектирование и реализация
    • Дизайн интерьера (квартиры
    • дома
    • офиса
    • ресторана). Дизайн экстерьера. Проектирование и реализация.
    Регионы обслуживания
    Весь мир
    Адрес
    Коперника 11
    04116 Киев, Украина
    Украина
    +380-677947943 home-d.com.ua
    Законное владение

    Украина, г.Киев

    ул. Коперника 11

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