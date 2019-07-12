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ООО <q>Высший Свет</q>
Дизайнеры по свету Санкт-Петербург, Россия
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Проекты

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    • Дерево, ООО "Высший Свет" ООО 'Высший Свет' Сад Освещение Железо / Сталь Многоцветный
    Дерево, ООО "Высший Свет" ООО 'Высший Свет' Сад Освещение Железо / Сталь Многоцветный
    Дерево, ООО "Высший Свет" ООО 'Высший Свет' Сад Освещение Железо / Сталь Многоцветный
    Дерево
    Крестики- нолики, ООО "Высший Свет" ООО 'Высший Свет' Офисные помещения и магазины Железо / Сталь Синий
    Крестики- нолики

    Компания "Высший Свет" более 12 лет на рынке светотехнической продукции. Ключевое направление деятельности компании - производство светильников, люстр и абажуров под заказ.

    Услуги
    • Монтаж светильников и электрооборудования
    • Изготовление светильников на заказ
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Россия
    Адрес
    Большая Пушкарская, дом 10, литер Б, помещение 6-Н.
    197198 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9214090250 www.vsvetsalon.ru
    Законное владение

    197198, г. Санкт-Петербург, ул.

    Большая Пушкарская, дом 10, литер Б, помещение 6-Н.



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