Компания "Высший Свет" более 12 лет на рынке светотехнической продукции. Ключевое направление деятельности компании - производство светильников, люстр и абажуров под заказ.
- Услуги
- Монтаж светильников и электрооборудования
- Изготовление светильников на заказ
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Россия
- Адрес
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Большая Пушкарская, дом 10, литер Б, помещение 6-Н.
197198 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9214090250 www.vsvetsalon.ru
Законное владение
197198, г. Санкт-Петербург, ул.
Большая Пушкарская, дом 10, литер Б, помещение 6-Н.