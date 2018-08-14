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Ландшафтная студия <q>Изумрудный Бриз</q>
Ландшафтные архитекторы Самара, Россия
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    • Ландшафтная студия 'Изумрудный Бриз'
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    Наша компания «Изумрудный Бриз» предлагает Вам услуги по проектированию ландшафтного дизайна, благоустройству участка, укладки рулонного газона, установка системы автоматического полива, по озеленению, в том числе посадке крупномеров, строительству прудов, устройству рокариев, строительству подпорных стенок и дорожно-тропиночных сетей и японских садов.Так же дополнительные услуги: Строительство беседок, бань, гаражей, внутренняя и наружная отделка бань, хозпостройки на вашем участке.Наша фирма работает не только в Самаре и в Самарской области, но и в других регионах страны. Наши агрономы, дизайнеры принимали участие по благоустройству в других странах и городах России по созданию парков, загородных дач, благоустройство отелей на побережье черного моря, частных территорий.Мы осуществляем уходные работы за Вашим садом в течение всего вегетационного периода.Ландшафтная студия проводит консультации и рекомендации по уходу за вашим САДОМ.Профессиональный подход и воплощение любых, а так же нестандартных идей.Наша студия, благодаря слаженной работе профессионалов: дизайнеров, инженеров, строителей-отделочников и декораторов, решает самые сложные, необычные, творческие и технические задачи, появляющиеся с момента проектирования до сдачи объекта под ключ заказчику.Предоставляем гарантию на все виды выполняемых работ по ландшафтному дизайну сроком не менее года.У нас высококвалифицированные работники и специалисты, имеющие более 10 лет опыта работы по озеленению.

    Услуги
    • Ландшафт
    • автополив
    • рулонный газон
    • строительство прудов
    • посадка деревьев.
    Регионы обслуживания
    • Самарская область
    • Крым
    • Татарстан
    • Московская область.
    • Самара
    • Россия
    Адрес
    ул. Гагарина 48
    443079 Самара, Россия
    Россия
    +7-9277456916 landbriz.ru
    Законное владение

    Самарская область, г. Самара , ул. Гагарина 48 оф8

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