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Студия Дизайна Ирины Фефеловой
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЖК Сердце столицы, Студия Дизайна Ирины Фефеловой Студия Дизайна Ирины Фефеловой Спальня в классическом стиле Белый
    ЖК Сердце столицы, Студия Дизайна Ирины Фефеловой Студия Дизайна Ирины Фефеловой Гостиная в классическом стиле
    ЖК Сердце столицы, Студия Дизайна Ирины Фефеловой Студия Дизайна Ирины Фефеловой Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
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    ЖК Сердце столицы
    ЖК Мосфильмовский, Студия Дизайна Ирины Фефеловой Студия Дизайна Ирины Фефеловой Столовая комната в классическом стиле Бежевый
    ЖК Мосфильмовский, Студия Дизайна Ирины Фефеловой Студия Дизайна Ирины Фефеловой Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    ЖК Мосфильмовский, Студия Дизайна Ирины Фефеловой Студия Дизайна Ирины Фефеловой Спальня в классическом стиле
    +1
    ЖК Мосфильмовский
    Кабинет депутата Государственной Думы, Студия Дизайна Ирины Фефеловой Студия Дизайна Ирины Фефеловой Коммерческие помещения Белый
    Кабинет депутата Государственной Думы, Студия Дизайна Ирины Фефеловой Студия Дизайна Ирины Фефеловой Коммерческие помещения Белый
    Кабинет депутата Государственной Думы, Студия Дизайна Ирины Фефеловой Студия Дизайна Ирины Фефеловой Коммерческие помещения Белый
    Кабинет депутата Государственной Думы
    Итальянская квартира, Студия Дизайна Ирины Фефеловой Студия Дизайна Ирины Фефеловой Гостиная в классическом стиле
    Итальянская квартира, Студия Дизайна Ирины Фефеловой Студия Дизайна Ирины Фефеловой Гостиная в классическом стиле
    Итальянская квартира
    ЖК Реномэ , Студия Дизайна Ирины Фефеловой Студия Дизайна Ирины Фефеловой Кухня в классическом стиле
    ЖК Реномэ , Студия Дизайна Ирины Фефеловой Студия Дизайна Ирины Фефеловой Гостиная в классическом стиле
    ЖК Реномэ , Студия Дизайна Ирины Фефеловой Студия Дизайна Ирины Фефеловой Спальня в классическом стиле
    +2
    ЖК Реномэ

    Меня зовут Ирина Фефелова.

    Уже более 20 лет я создаю интерьеры в России и Европе. И не только создаю, но и, благодаря фундаментальному инженерно-строительному образованию, воплощаю их в жизнь с точностью до малейшей детали.

    В 2001 году я основала студию дизайна интерьеров, где вместе со своей командой разрабатываю проекты для самых требовательных и взыскательных клиентов, учитывая вкусы, привычки, образ жизни и малейшие пожелания не только каждого заказчика, но и всех членов его семьи.

    Мы гордимся нашей безупречной репутацией, и поэтому конфиденциальность — один из главных принципов нашей работы.

    Мы создаем интерьеры для жизни. Не для портфолио, а для вас и вашей жизни в вашем доме.


    Услуги
    • Дизайн-проект интерьеров
    • Комплектация и закупки
    • Консультациии
    • Ремонт домов и квартир
    • Ремонт квартир под сдачу
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    Нахимовский пр. 24
    117186 Москва, Россия
    Россия
    +7-9151010505 fefelova.com
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