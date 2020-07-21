Меня зовут Ирина Фефелова.
Уже более 20 лет я создаю интерьеры в России и Европе. И не только создаю, но и, благодаря фундаментальному инженерно-строительному образованию, воплощаю их в жизнь с точностью до малейшей детали.
В 2001 году я основала студию дизайна интерьеров, где вместе со своей командой разрабатываю проекты для самых требовательных и взыскательных клиентов, учитывая вкусы, привычки, образ жизни и малейшие пожелания не только каждого заказчика, но и всех членов его семьи.
Мы гордимся нашей безупречной репутацией, и поэтому конфиденциальность — один из главных принципов нашей работы.
Мы создаем интерьеры для жизни. Не для портфолио, а для вас и вашей жизни в вашем доме.
- Услуги
- Дизайн-проект интерьеров
- Комплектация и закупки
- Консультациии
- Ремонт домов и квартир
- Ремонт квартир под сдачу
- авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Москва и Россия
- Адрес
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Нахимовский пр. 24
117186 Москва, Россия
Россия
+7-9151010505 fefelova.com