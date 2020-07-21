Меня зовут Ирина Фефелова.

Уже более 20 лет я создаю интерьеры в России и Европе. И не только создаю, но и, благодаря фундаментальному инженерно-строительному образованию, воплощаю их в жизнь с точностью до малейшей детали.

В 2001 году я основала студию дизайна интерьеров, где вместе со своей командой разрабатываю проекты для самых требовательных и взыскательных клиентов, учитывая вкусы, привычки, образ жизни и малейшие пожелания не только каждого заказчика, но и всех членов его семьи.

Мы гордимся нашей безупречной репутацией, и поэтому конфиденциальность — один из главных принципов нашей работы.

Мы создаем интерьеры для жизни. Не для портфолио, а для вас и вашей жизни в вашем доме.



