Приветствую Вас! Меня зовут Анастасия и я частный дизайнер интерьеров. Я верю, что преобразив пространство вокруг себя - можно изменить всю свою жизнь!
Диплом "Дизайнера интерьера", курс Школы Ильи Изотова "3D Качалка" по 3Ds Max, работа в интерьерном салоне обоев и текстиля, а так же постоянное участие в мероприятиях в сфере дизайна - способствуют созданию продуманного и современного дизайна интерьера с "0" до его полной реализации.
Разрабатываю жилые интерьеры и коммерческие.
Работаю так же удаленно.
- Услуги
- дизайн проект
- планировочные решения
- эскизный проект
- 3d визуализации
- концепция интерьера
- Регионы обслуживания
- Симферополь
- Награды компании
- Участник Ежегодной Московской Дизайн Конференции 2018 -2019 г.
- Адрес
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295034 Симферополь
Россия
+7-9787932555 shabaeva-design.ru