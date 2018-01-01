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Shabaeva_design
Дизайнеры интерьера Симферополь
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Проекты

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    • Проект для заказчика на коляске, Shabaeva_design Shabaeva_design Спальня в эклектичном стиле Розовый
    Проект для заказчика на коляске, Shabaeva_design Shabaeva_design Спальня в эклектичном стиле Розовый
    Проект для заказчика на коляске, Shabaeva_design Shabaeva_design Спальня в эклектичном стиле
    +7
    Проект для заказчика на коляске

    Приветствую Вас! Меня зовут Анастасия и я частный дизайнер интерьеров. Я верю, что преобразив пространство вокруг себя - можно изменить всю свою жизнь!

    Диплом "Дизайнера интерьера", курс Школы Ильи Изотова "3D Качалка" по 3Ds Max, работа в интерьерном салоне обоев и текстиля, а так же постоянное участие в мероприятиях в сфере дизайна - способствуют созданию продуманного и современного дизайна интерьера с "0" до его полной реализации.

    Разрабатываю жилые интерьеры и коммерческие.

    Работаю так же удаленно.


    Услуги
    • дизайн проект
    • планировочные решения
    • эскизный проект
    • 3d визуализации
    • концепция интерьера
    Регионы обслуживания
    Симферополь
    Награды компании
    Участник Ежегодной Московской Дизайн Конференции 2018 -2019 г.
    Адрес
    295034 Симферополь
    Россия
    +7-9787932555 shabaeva-design.ru
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