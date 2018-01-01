Приветствую Вас! Меня зовут Анастасия и я частный дизайнер интерьеров. Я верю, что преобразив пространство вокруг себя - можно изменить всю свою жизнь!

Диплом "Дизайнера интерьера", курс Школы Ильи Изотова "3D Качалка" по 3Ds Max, работа в интерьерном салоне обоев и текстиля, а так же постоянное участие в мероприятиях в сфере дизайна - способствуют созданию продуманного и современного дизайна интерьера с "0" до его полной реализации.

Разрабатываю жилые интерьеры и коммерческие.

Работаю так же удаленно.



