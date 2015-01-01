Студия архитектуры и дизайна BM Architects - молодая динамично развивающаяся компания, которая за относительно короткий срок своего существования уже стала одним из законодателей моды на рынке дизайн-услуг.

Во главе фирмы два перспективных профессионала - главный архитектор Ксения Маймина и директор по развитию Екатерина Маймина. Именно этот тандем двух молодых и талантливых девушек, к тому же еще и родных сестер, реализует главные принципы BM Architects - создание и творческое воплощение самых смелых архитектурных и дизайн задач в максимально сжатые сроки при оптимальных затратах.

Студия успешно создает частные и общественные интерьеры, предлагает архитектурные проекты и смелые решения при создании объектов любой сложности - от загородных домов до торговых центров.

Профессионалы BM Architects исповедуют индивидуальный и нестандартный подход в реализации любого проекта, предлагая вам самые передовые решения по реализации именно вашего проекта. Доверив свой проект студии, вы можете просто наблюдать за рождением и созданием вашего архитектурного объекта.