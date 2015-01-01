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BM Architects
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Деревянный дом в Рождественно, BM Architects BM Architects Кухня в скандинавском стиле
    Деревянный дом в Рождественно, BM Architects BM Architects Кухня в скандинавском стиле
    Деревянный дом в Рождественно, BM Architects BM Architects Гостиная в скандинавском стиле
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    Деревянный дом в Рождественно
    Деревянный дом в Рождественно

    Студия архитектуры и дизайна BM Architects - молодая динамично развивающаяся компания, которая за относительно короткий срок своего существования уже стала одним из законодателей моды на рынке дизайн-услуг.

    Во главе фирмы два перспективных профессионала - главный архитектор Ксения Маймина и директор по развитию Екатерина Маймина. Именно этот тандем двух молодых и талантливых девушек, к тому же еще и родных сестер, реализует главные принципы BM Architects - создание и творческое воплощение самых смелых архитектурных и дизайн задач в максимально сжатые сроки при оптимальных затратах.

    Студия успешно создает частные и общественные интерьеры, предлагает архитектурные проекты и смелые решения при создании объектов любой сложности - от загородных домов до торговых центров.

    Профессионалы BM Architects исповедуют индивидуальный и нестандартный подход в реализации любого проекта, предлагая вам самые передовые решения по реализации именно вашего проекта. Доверив свой проект студии, вы можете просто наблюдать за рождением и созданием вашего архитектурного объекта.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Проектирование
    • комплектация
    • визуализация 3D
    • декорирование
    Регионы обслуживания
    • г. Москва
    • Россия
    • сша
    • ОАЭ
    • европа
    Награды компании
    финалисты международного конкурса PinWin 2015
    Адрес
    119334 Москва
    Россия
    +7-9639940244 www.b-ma.ru
    Законное владение

    119334, г.Москва,ул 5-й Донской проезд, д 15

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