Привет👋 Мы - Between the walls. Уже несколько лет наша команда превращает помещения клиентов в индивидуальные, уютные места для жизни, заботясь о функциональном использовании каждого метра.
Наша миссия - делать так, чтобы жизнь людей была обращена на что-то прекрасное и творческое. Ведь эстетика пространства гармонизирует личность, отчего улучшается самочувствие и довольство жизнью.
What really matters is between the walls
- Услуги
- Дизайн
- визуализации
- комплектация
- авторское сопровождение
- Регионы обслуживания
- Киев
- Украина & Москва
- Санкт-Петербург
- Россия
- Адрес
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04211 Киев, Украина
Украина
+380-503116528 betweenthewalls.com.ua