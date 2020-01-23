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Between the walls
Дизайнеры интерьера Киев, Украина
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Проекты

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    • Трехкомнатная квартира для молодой семьи с двумя детьми, Between the walls Between the walls Гостиная в стиле модерн Многоцветный
    Трехкомнатная квартира для молодой семьи с двумя детьми, Between the walls Between the walls Гостиная в стиле модерн Многоцветный
    Трехкомнатная квартира для молодой семьи с двумя детьми, Between the walls Between the walls Спальня в стиле модерн Синий
    +7
    Трехкомнатная квартира для молодой семьи с двумя детьми

    Привет👋 Мы - Between the walls. Уже несколько лет наша команда превращает помещения клиентов в индивидуальные, уютные места для жизни, заботясь о функциональном использовании каждого метра.

    Наша миссия - делать так, чтобы жизнь людей была обращена на что-то прекрасное и творческое. Ведь эстетика пространства гармонизирует личность, отчего улучшается самочувствие и довольство жизнью.

    What really matters is between the walls

    Услуги
    • Дизайн
    • визуализации
    • комплектация
    • авторское сопровождение
    Регионы обслуживания
    • Киев
    • Украина & Москва
    • Санкт-Петербург
    • Россия
    Адрес
    04211 Киев, Украина
    Украина
    +380-503116528 betweenthewalls.com.ua
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