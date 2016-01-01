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AREA² Interior Design
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 29Проекты (29) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • КАФЕ BAD COFFEE, AREA² Interior Design AREA² Interior Design Конференц-центры в стиле лофт
    КАФЕ BAD COFFEE, AREA² Interior Design AREA² Interior Design Конференц-центры в стиле лофт
    КАФЕ BAD COFFEE, AREA² Interior Design AREA² Interior Design Конференц-центры в стиле лофт
    +6
    КАФЕ BAD COFFEE
    1-К КВАРТИРА В ПАРИЖЕ 49,4 М², AREA² Interior Design AREA² Interior Design Гостиная в скандинавском стиле
    1-К КВАРТИРА В ПАРИЖЕ 49,4 М², AREA² Interior Design AREA² Interior Design Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    1-К КВАРТИРА В ПАРИЖЕ 49,4 М², AREA² Interior Design AREA² Interior Design Ванная комната в скандинавском стиле
    +13
    1-К КВАРТИРА В ПАРИЖЕ 49,4 М²
    ПАРИКМАХЕРСКАЯ В МОРСКОМ КОНТЕЙНЕРЕ, AREA² Interior Design AREA² Interior Design Конференц-центры в стиле лофт
    ПАРИКМАХЕРСКАЯ В МОРСКОМ КОНТЕЙНЕРЕ, AREA² Interior Design AREA² Interior Design Конференц-центры в стиле лофт
    ПАРИКМАХЕРСКАЯ В МОРСКОМ КОНТЕЙНЕРЕ, AREA² Interior Design AREA² Interior Design Конференц-центры в стиле лофт
    +4
    ПАРИКМАХЕРСКАЯ В МОРСКОМ КОНТЕЙНЕРЕ
    КАФЕ В МОРСКОМ КОНТЕЙНЕРЕ, AREA² Interior Design AREA² Interior Design Конференц-центры в стиле лофт
    КАФЕ В МОРСКОМ КОНТЕЙНЕРЕ, AREA² Interior Design AREA² Interior Design Конференц-центры в стиле лофт
    КАФЕ В МОРСКОМ КОНТЕЙНЕРЕ, AREA² Interior Design AREA² Interior Design Конференц-центры в стиле лофт
    +4
    КАФЕ В МОРСКОМ КОНТЕЙНЕРЕ
    ТАУНХАУС 45,8 М², AREA² Interior Design AREA² Interior Design Спальня в скандинавском стиле
    ТАУНХАУС 45,8 М², AREA² Interior Design AREA² Interior Design Спальня в скандинавском стиле
    ТАУНХАУС 45,8 М², AREA² Interior Design AREA² Interior Design Спальня в скандинавском стиле
    +5
    ТАУНХАУС 45,8 М²
    ДОМ ИЗ БРУСА 118,7 М², AREA² Interior Design AREA² Interior Design Кухня в классическом стиле
    ДОМ ИЗ БРУСА 118,7 М², AREA² Interior Design AREA² Interior Design Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    ДОМ ИЗ БРУСА 118,7 М², AREA² Interior Design AREA² Interior Design Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +16
    ДОМ ИЗ БРУСА 118,7 М²
    Показать все 29 проекты

    AREA² — Мастерская дизайна интерьера. Since 2016.

    Мы занимаемся разработкой дизайна жилых и коммерческих интерьеров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также удаленной разработкой дизайн-проектов для других городов и стран.


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    Услуги
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    • Стиль интерьера
    • Планы
    • Концепция
    • Сметы
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    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Москва
    • Россия
    • Европа
    Адрес
    198255 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9117122020 areaint.ru
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