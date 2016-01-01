12 идей, как обновить интерьер кухни

Один и тот же интерьер квартиры на протяжении многих лет может надоесть, а даже самые небольшие изменения тут же меняют облик уже привычной комнаты, поэтому полезно периодически либо делать легкую перестановку, либо покупать что-н…

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