AREA² — Мастерская дизайна интерьера. Since 2016.
Мы занимаемся разработкой дизайна жилых и коммерческих интерьеров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также удаленной разработкой дизайн-проектов для других городов и стран.
Больше проектов:
- Услуги
- Дизайн жилых интерьеров
- Дизайн коммерческих интерьеров
- Планировка пространства
- Обмер помещений
- 3D Визуализация
- Чертежи
- Расчет стоимости
- Авторский надзор
- Декорирование
- Интерьерная фотосъемка
- Выездная консультация
- Подбор мебели|светильников|сантехники|материалов
- Стиль интерьера
- Планы
- Концепция
- Сметы
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- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Москва
- Россия
- Европа
- Адрес
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198255 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9117122020 areaint.ru