Мы, творческая мастерская Fresh Interior – это тандем дипломированных архитекторов, имеющих огромный опыт в создании как жилых так и коммерческих интерьеров. Наш профессиональный 15-ти летний опыт измеряется не только годами, но и количеством спроектированных и реализованных объектов.Мы помогли осуществить мечту наших клиентов создав более 100 дизайн-проектов.

Наш взгляд на дизайн и архитектуру, позволил нам создать свой характерный почерк как в современном так и в классическом стилях. Тем не менее, мы никогда не забываем учитывать пожелание и вкус Клиента.

Доверьте Ваш будущий интерьер профессионалам!