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Fresh Interior
Дизайнеры Харьков, Харьковская область, Украина
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    • Мы, творческая мастерская Fresh Interior – это тандем дипломированных архитекторов, имеющих огромный опыт в создании как жилых так и коммерческих интерьеров. Наш профессиональный 15-ти летний опыт измеряется не только годами, но и количеством спроектированных и реализованных объектов.Мы помогли осуществить мечту наших клиентов создав более 100 дизайн-проектов.

    Наш взгляд на дизайн и архитектуру, позволил нам создать свой характерный почерк как в современном так и в классическом стилях. Тем не менее, мы никогда не забываем учитывать пожелание и вкус Клиента.

    Доверьте Ваш будущий интерьер профессионалам!

    Услуги
    Проектирование жилых и коммерческих интерьеров
    Регионы обслуживания
    • Украина
    • Россия
    • Харьков, Харьковская область, Украина
    Адрес
    Сухумска,11
    61000 Харьков, Харьковская область, Украина
    Украина
    +380-507000209 freshdesign.com.ua
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