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Arch&amp;Art
Дизайнеры интерьера Самара, Россия
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Загородная Вилла_Сокол Парк_Самара, Arch&Art Arch&Art Гостиная в стиле минимализм Белый
    Загородная Вилла_Сокол Парк_Самара
    Загородная Вилла, Arch&Art Arch&Art Гостиные в эклектичном стиле Дерево Серый
    Загородная Вилла, Arch&Art Arch&Art Кухни в эклектичном стиле Дерево Синий
    Загородная Вилла, Arch&Art Arch&Art Гостиные в эклектичном стиле Дерево Серый
    Загородная Вилла
    Квартира в Москве ЖК Пресня Сити, Arch&Art Arch&Art Гостиная в классическом стиле Белый
    Квартира в Москве ЖК Пресня Сити, Arch&Art Arch&Art Спальня в классическом стиле Белый
    Квартира в Москве ЖК Пресня Сити, Arch&Art Arch&Art Ванная в классическом стиле Белый
    Квартира в Москве ЖК Пресня Сити
    Апартаменты в Москве ЖК Пресня Сити, Arch&Art Arch&Art Гостиная в стиле минимализм Черный
    Апартаменты в Москве ЖК Пресня Сити, Arch&Art Arch&Art Гостиная в стиле минимализм Черный
    Апартаменты в Москве ЖК Пресня Сити, Arch&Art Arch&Art Гостиная в стиле минимализм Черный
    Апартаменты в Москве ЖК Пресня Сити

    Наша команда образована двумя опытными дизайнерами с интерьерным и архитектурным образованиями. Над каждым проектом в нашем творческом объединении трудится группа талантливых специалистов для создания качественных проектов, которые мы эффективно воплощаем в жизнь.

    Мы пропагандируем архитектурный подход в разработке интерьера. Наша работа-это прежде всего работа с пространством, светом, цветом, пропорциями, решение функциональных задач наших клиентов. Основа нашего стиля- минимализм на который накладывается характер и потребности конкретного заказчика. Разрабатываем проекты для жилой и коммерческой недвижимости.

    Наши интерьеры особенно оценят любители лаконичности и чистого стиля.



    Услуги
    Проектирование и реализация интерьеров для жилья и коммерции
    Регионы обслуживания
    • Самара
    • Казань
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    Адрес
    443069 Самара, Россия
    Россия
    +7-9198034213
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