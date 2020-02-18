Наша команда образована двумя опытными дизайнерами с интерьерным и архитектурным образованиями. Над каждым проектом в нашем творческом объединении трудится группа талантливых специалистов для создания качественных проектов, которые мы эффективно воплощаем в жизнь.

Мы пропагандируем архитектурный подход в разработке интерьера. Наша работа-это прежде всего работа с пространством, светом, цветом, пропорциями, решение функциональных задач наших клиентов. Основа нашего стиля- минимализм на который накладывается характер и потребности конкретного заказчика. Разрабатываем проекты для жилой и коммерческой недвижимости.

Наши интерьеры особенно оценят любители лаконичности и чистого стиля.







