Производство декоративных стеновых 3д панелей , зонирующих перегородок, параметрических реечных потолков, барельефов , люстр из шпонированных реек, стеновых панелей из СФБ
- Услуги
- Декоративные стеновые 3д панели
- Параметрические потолки
- Декоративные перегородки
- Барельефы
- Производитель
- декоратор
- Регионы обслуживания
- Россия, Страны СНГ и Москва
- Награды компании
- Участники выставок Мосбилд , Батимат, ПИР Экспо
- Адрес
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улица Дубининская , 57/2
115280 Москва, Россия
Россия
+7-9060898583 www.vform.ru