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Мебель и аксессуары Москва, Россия
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    • Производство декоративных стеновых 3д панелей , зонирующих перегородок, параметрических реечных потолков, барельефов , люстр из шпонированных реек, стеновых панелей из СФБ

    Услуги
    • Декоративные стеновые 3д панели
    • Параметрические потолки
    • Декоративные перегородки
    • Барельефы
    • Производитель
    • декоратор
    Регионы обслуживания
    Россия, Страны СНГ и Москва
    Награды компании
    Участники выставок Мосбилд , Батимат, ПИР Экспо
    Адрес
    улица Дубининская , 57/2
    115280 Москва, Россия
    Россия
    +7-9060898583 www.vform.ru
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