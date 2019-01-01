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Синтез Дизайн
Дизайнеры Киев, Украина
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира г.Козин, Синтез Дизайн Синтез Дизайн Спальня в стиле лофт
    Квартира г.Козин, Синтез Дизайн Синтез Дизайн Спальня в стиле лофт
    Квартира г.Козин
    офис компании "ARPA RE", Синтез Дизайн Синтез Дизайн Конференц-центры в стиле лофт
    офис компании "ARPA RE", Синтез Дизайн Синтез Дизайн Конференц-центры в стиле лофт
    офис компании "ARPA RE", Синтез Дизайн Синтез Дизайн Конференц-центры в стиле лофт
    +1
    офис компании "ARPA RE"
    офис компании "Арт Тойс", Синтез Дизайн Синтез Дизайн Коммерческие помещения
    офис компании "Арт Тойс", Синтез Дизайн Синтез Дизайн Коммерческие помещения
    офис компании "Арт Тойс", Синтез Дизайн Синтез Дизайн Коммерческие помещения
    +1
    офис компании "Арт Тойс"

    Наши интерьеры созданы «умными», понимающими настроения и предпочтения клиентов, решающими их задачи быстро и оптимальным способом. Они могут быть ориентированы на статус Заказчика, на его вид деятельности, особенности характера. Все, что будет определено в техническом задании, подлежит оперативному, точному и качественному исполнению!

    Мы создаем вашу среду, ориентированную на Вас, предназначенную специально для Вас!

    Услуги
    • Архитектура
    • Дизайн интерьеров
    • Проектирование
    • Проектирование инженерных сетей
    • Планировочные решения
    • Авторский надзор
    • Визуализации
    • Технический дизайн
    • Рабочие чертежи
    • Показать все 9 услуги
    Регионы обслуживания
    Киев и Украина
    Награды компании
    Компания года 2018, Компания года 2019, Лидер отрасли 2019
    Адрес
    Ушинского, 40
    03151 Киев, Украина
    Украина
    +380-930940955 www.sintezdesign.com
    Законное владение

    Киев, Украина

    ул.Ушинского, 40

    оф.232

    03151

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