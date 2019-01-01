Наши интерьеры созданы «умными», понимающими настроения и предпочтения клиентов, решающими их задачи быстро и оптимальным способом. Они могут быть ориентированы на статус Заказчика, на его вид деятельности, особенности характера. Все, что будет определено в техническом задании, подлежит оперативному, точному и качественному исполнению!
Мы создаем вашу среду, ориентированную на Вас, предназначенную специально для Вас!
- Услуги
- Архитектура
- Дизайн интерьеров
- Проектирование
- Проектирование инженерных сетей
- Планировочные решения
- Авторский надзор
- Визуализации
- Технический дизайн
- Рабочие чертежи
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- Регионы обслуживания
- Киев и Украина
- Награды компании
- Компания года 2018, Компания года 2019, Лидер отрасли 2019
- Адрес
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Ушинского, 40
03151 Киев, Украина
Украина
+380-930940955 www.sintezdesign.com
Законное владение
Киев, Украина
ул.Ушинского, 40
оф.232
03151