Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Заборкин
Заборы и ворота Санкт-Петербург, Россия
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум
    • Нажмите, чтобы закончить

    Монтажная компания "Заборкин" - производство и установка заборов из профнастила в Санкт-Петербурге и области. За более 8 лет успешной работы компанией было монтировано более 1000 заборов. В коллективе 12 бригад, которые готовы монтировать забор в любое время. Собственное производство заборов позволяет устанавливать изделия за короткий срок и по более выгодной цене. Срок установки всего 2 дня. Любой цвет по каталогу RAL. Гарантия 10 лет. Почему стоит заказать монтаж забора в компании "Заборкин"? Установка столбов строго по СНИП на нужную глубину с идеальным уровнем - забор простоит на месте долгие годы. С каждым заказчиком заключается индивидуальный договор. Строгое соблюдение всех этапов работ, сроков и стоимости.

    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Россия
    Адрес
    набережная реки Мойки, 58, офис 401
    190000 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-8126036464 spb.zaborkin.ru
      Add SEO element