Монтажная компания "Заборкин" - производство и установка заборов из профнастила в Санкт-Петербурге и области. За более 8 лет успешной работы компанией было монтировано более 1000 заборов. В коллективе 12 бригад, которые готовы монтировать забор в любое время. Собственное производство заборов позволяет устанавливать изделия за короткий срок и по более выгодной цене. Срок установки всего 2 дня. Любой цвет по каталогу RAL. Гарантия 10 лет. Почему стоит заказать монтаж забора в компании "Заборкин"? Установка столбов строго по СНИП на нужную глубину с идеальным уровнем - забор простоит на месте долгие годы. С каждым заказчиком заключается индивидуальный договор. Строгое соблюдение всех этапов работ, сроков и стоимости.