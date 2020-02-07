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Art Studio Brankuzi
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
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Проекты

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    • Барельеф №11, Art Studio Brankuzi Art Studio Brankuzi Произведения искусстваХудожественные изделия
    Барельеф №11, Art Studio Brankuzi Art Studio Brankuzi
    Барельеф №11, Art Studio Brankuzi Art Studio Brankuzi
    Барельеф №11
    Барельеф №10, Art Studio Brankuzi Art Studio Brankuzi Произведения искусстваХудожественные изделия
    Барельеф №10
    Барельеф №6, Art Studio Brankuzi Art Studio Brankuzi Произведения искусстваХудожественные изделия
    Барельеф №6
    Барельеф №4, Art Studio Brankuzi Art Studio Brankuzi Произведения искусстваХудожественные изделия
    Барельеф №4
    Барельеф №3, Art Studio Brankuzi Art Studio Brankuzi Произведения искусстваХудожественные изделия
    Барельеф №3
    Барельеф №2, Art Studio Brankuzi Art Studio Brankuzi Произведения искусстваХудожественные изделия
    Барельеф №2
    Показать все 8 проекты

    Воплотим любую Вашу фантазию в барельефе.

    Разнообразие стилей и форм, от современного LOFT до барельефов Древнего Рима и времен Египетских царей.

    Выполним работу по Вашему эскизу или сделаем эскиз по Вашим идеям!

    Мы не ограничены стилем и размером композиции.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • дизайн интерьера
    • б
    • барельеф
    • лепнина
    • декор стен
    Регионы обслуживания
    Москва, Московская область и Санкт-Петербург
    Адрес
    Дмитровское ш., 157, стр. 9
    127411 Москва, Россия
    Россия
    +7-4952970968 barelef-lepka.ru
    Законное владение

    Дмитровское ш., 157, стр. 9

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