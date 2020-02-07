Воплотим любую Вашу фантазию в барельефе.
Разнообразие стилей и форм, от современного LOFT до барельефов Древнего Рима и времен Египетских царей.
Выполним работу по Вашему эскизу или сделаем эскиз по Вашим идеям!
Мы не ограничены стилем и размером композиции.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- дизайн интерьера
- б
- барельеф
- лепнина
- декор стен
- Регионы обслуживания
- Москва, Московская область и Санкт-Петербург
- Адрес
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Дмитровское ш., 157, стр. 9
127411 Москва, Россия
Россия
+7-4952970968 barelef-lepka.ru
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Дмитровское ш., 157, стр. 9