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NALIVKO.PRO
Строители Санкт-Петербург, Россия
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Ремонт квартиры в ЖК "Триумф Парк", NALIVKO.PRO NALIVKO.PRO Гостиная в стиле минимализм
    Ремонт квартиры в ЖК "Триумф Парк", NALIVKO.PRO NALIVKO.PRO Гостиная в стиле минимализм
    Ремонт квартиры в ЖК "Триумф Парк", NALIVKO.PRO NALIVKO.PRO Гостиная в стиле минимализм
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    Ремонт квартиры в ЖК "Триумф Парк"

    Команда NALIVKO.PRO выполнит всю основную работу, связанную с

    ремонтом от идеи и дизайна до конечной реализации проекта. В нашей

    работе мы совмещаем креативность и современные инновации, для того,

    чтобы результат был великолепным.

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    • ремонт ванной комнаты
    • ремонт таун-хаус
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    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Россия
    • Ленинградская область
    Адрес
    190000 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9218906313 nalivko.pro
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