Дизайн-студия Batenkoff оказывает следующие услуги:

Разработка дизайна интерьеров квартир, частных домов и нежилых помещений в Екатеринбурге и Москве. Авторский и технический надзор за воплощением проекта в жизнь. Подбор отделочных и строительных материалов, мебели, аксессуаров, комплектация ими объекта. Декорирование интерьера. Строительные, отделочные, электромонтажные и сантехнические работы. Продажа дизайнерских обоев из США, Германии, Бельгии, Филиппин, Китая, Италии. Разработка индивидуальных элементов из дерева, резьба по дереву.При этом мы не просто «рисуем красивые картинки» домов и квартир. Мы своими силами воплощаем все это в жизнь. Поэтому готовим абсолютно реалистичные проекты со всей необходимой документацией. Например, для 100-метровой квартиры это 90 листов проектной и 150 листов документации по комплектации объекта.

После в дело вступает наша бригада строителей или отделочников. Они оперативно и качественно, с немецкой педантичностью в вопросе соблюдения норм и технологий, пошагово реализуют проект. При этом в проекте интерьера уже учтены все нюансы, о которых часто забывают дизайн-студии, не имеющие строительного опыта. Что это за нюансы?

Например, расположение акустических и слаботочных кабелей, увязка мебели с электрикой. Часто дизайнеры интерьеров забывают об этих мелочах. Над их реализацией приходится «ломать голову» строителям, а для вас это выливается в потерю времени и денег.

Кроме этого вы можете заказать дизайн под ключ - проект, закуп и реализацию мы делаем сами.