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Дизайн-студия <q>Батенькофф</q>
Дизайнеры интерьера Г.Екатеринбург
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    • Интерьер коттеджа п.Дубрава., Дизайн-студия "Батенькофф" Дизайн-студия 'Батенькофф' ГостинаяАксессуары и декорации
    Интерьер коттеджа п.Дубрава., Дизайн-студия "Батенькофф" Дизайн-студия 'Батенькофф' ГостинаяДиваны и кресла
    Интерьер коттеджа п.Дубрава., Дизайн-студия "Батенькофф" Дизайн-студия 'Батенькофф' ГостинаяДиваны и кресла
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    Интерьер коттеджа п.Дубрава.

    Дизайн-студия Batenkoff оказывает следующие услуги:

    Разработка дизайна интерьеров квартир, частных домов и нежилых помещений в Екатеринбурге и Москве. Авторский и технический надзор за воплощением проекта в жизнь. Подбор отделочных и строительных материалов, мебели, аксессуаров, комплектация ими объекта. Декорирование интерьера. Строительные, отделочные, электромонтажные и сантехнические работы. Продажа дизайнерских обоев из США, Германии, Бельгии, Филиппин, Китая, Италии. Разработка индивидуальных элементов из дерева, резьба по дереву.При этом мы не просто «рисуем красивые картинки» домов и квартир. Мы своими силами воплощаем все это в жизнь. Поэтому готовим абсолютно реалистичные проекты со всей необходимой документацией. Например, для 100-метровой квартиры это 90 листов проектной и 150 листов документации по комплектации объекта.

    После в дело вступает наша бригада строителей или отделочников. Они оперативно и качественно, с немецкой педантичностью в вопросе соблюдения норм и технологий, пошагово реализуют проект. При этом в проекте интерьера уже учтены все нюансы, о которых часто забывают дизайн-студии, не имеющие строительного опыта. Что это за нюансы?

    Например, расположение акустических и слаботочных кабелей, увязка мебели с электрикой. Часто дизайнеры интерьеров забывают об этих мелочах. Над их реализацией приходится «ломать голову» строителям, а для вас это выливается в потерю времени и денег.

    Кроме этого вы можете заказать дизайн под ключ - проект, закуп и реализацию мы делаем сами.

    Регионы обслуживания
    г.Екатеринбург
    Адрес
    ул. Луначарского, д.21,оф.1
    620027 Г.Екатеринбург
    Россия
    +7-3433820128 www.batenkoff.ru
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