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Postformula Design
Дизайнеры интерьера Харьков, Харьковская область, Украина
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Marocco, Postformula Design Postformula Design Коридор, прихожая и лестница в азиатском стиле
    Marocco, Postformula Design Postformula Design Спальня в азиатском стиле
    Marocco, Postformula Design Postformula Design Рабочий кабинет Шкафы и полки
    +4
    Marocco
    К 22, Postformula Design Postformula Design Гостиная в классическом стиле
    К 22, Postformula Design Postformula Design Гостиная в классическом стиле
    К 22, Postformula Design Postformula Design Гостиная в классическом стиле
    +7
    К 22
    POSTFORMULA STUDIO "ДОМ - РАБОТА", Postformula Design Postformula Design Гостиная в стиле лофт
    POSTFORMULA STUDIO "ДОМ - РАБОТА", Postformula Design Postformula Design Гостиная в стиле лофт
    POSTFORMULA STUDIO "ДОМ - РАБОТА", Postformula Design Postformula Design Гостиная в стиле лофт
    +17
    POSTFORMULA STUDIO "ДОМ - РАБОТА"
    Восток-Запад, Postformula Design Postformula Design Гостиная в стиле модерн
    Восток-Запад, Postformula Design Postformula Design Гостиная в стиле модерн
    Восток-Запад, Postformula Design Postformula Design Столовая комната в стиле модерн
    +16
    Восток-Запад
    D 21, Postformula Design Postformula Design Спальня в классическом стиле
    D 21, Postformula Design Postformula Design Спальня в классическом стиле
    D 21, Postformula Design Postformula Design Гостиная в классическом стиле
    +6
    D 21

    “Postformula - это команда единомышленников и профессионалов в области дизайна, инженерии и проектирования. Внимание к деталям, качественные материалы, творческий подход это те принципы, которые являются основой нашей деятельности.

    Услуги
    • дизайн интерера
    • ремонт
    • копмлектация
    • декорирование
    Регионы обслуживания
    Харьков, Харьковская область и Украина
    Адрес
    Серповая, 4
    61000 Харьков, Харьковская область, Украина
    Украина
    +380-672919971 postformula.com
    Законное владение

    Украина, г. Харьков, ул. Серповая, 4

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