“Postformula - это команда единомышленников и профессионалов в области дизайна, инженерии и проектирования. Внимание к деталям, качественные материалы, творческий подход это те принципы, которые являются основой нашей деятельности.
- Услуги
- дизайн интерера
- ремонт
- копмлектация
- декорирование
- Регионы обслуживания
- Харьков, Харьковская область и Украина
- Адрес
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Серповая, 4
61000 Харьков, Харьковская область, Украина
Украина
+380-672919971 postformula.com
Законное владение
Украина, г. Харьков, ул. Серповая, 4