Дизайн студия "ЕвроСервис" выполняет профессиональный дизайн интерьера любой сложности.Помимо разработки проектов по дизайн интерьеру мы выполняем ремонто-строительные работы. В нашем списке партнеров

более 50 компаний-поставщиков отделочных материалов высокого качества, мы сотрудничаем как с крупными поставщиками, так и с небольшими производствами, которые изготавливают продукцию по индивидуальным заказам.

Так же есть свой цех по производству мебели