Дизайн студия "ЕвроСервис" выполняет профессиональный дизайн интерьера любой сложности.Помимо разработки проектов по дизайн интерьеру мы выполняем ремонто-строительные работы. В нашем списке партнеров
более 50 компаний-поставщиков отделочных материалов высокого качества, мы сотрудничаем как с крупными поставщиками, так и с небольшими производствами, которые изготавливают продукцию по индивидуальным заказам.
Так же есть свой цех по производству мебели
- Регионы обслуживания
- Казахстан и Алматы, Казахстан
- Адрес
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Абая 52, корпус 2, 4 этаж
A05A1X4 Алматы, Казахстан
Казахстан
+7-7772005591 euro-service.kz
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Абая 52, корпус 2, 4 этаж