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ТОО <q>ЕвроСервис Казахстан</q>
Дизайнеры интерьера Алматы, Казахстан
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Интерьер Спальни, ТОО "ЕвроСервис Казахстан" ТОО 'ЕвроСервис Казахстан' Спальня в классическом стиле Бежевый
    Интерьер Спальни, ТОО "ЕвроСервис Казахстан" ТОО 'ЕвроСервис Казахстан' Спальня в классическом стиле Красный
    Интерьер Спальни, ТОО "ЕвроСервис Казахстан" ТОО 'ЕвроСервис Казахстан' Ванная в классическом стиле Бежевый
    Интерьер Спальни

    Дизайн студия "ЕвроСервис" выполняет профессиональный дизайн интерьера любой сложности.Помимо разработки проектов по дизайн интерьеру мы выполняем ремонто-строительные работы. В нашем списке партнеров
    более 50 компаний-поставщиков отделочных материалов высокого качества, мы сотрудничаем как с крупными поставщиками, так и с небольшими производствами, которые изготавливают продукцию по индивидуальным заказам.

    Так же есть свой цех по производству мебели

    Регионы обслуживания
    Казахстан и Алматы, Казахстан
    Адрес
    Абая 52, корпус 2, 4 этаж
    A05A1X4 Алматы, Казахстан
    Казахстан
    +7-7772005591 euro-service.kz
    Законное владение

    Абая 52, корпус 2, 4 этаж

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