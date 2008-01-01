Проектная студия "АРХИДЖЕМ".
Работаем с 2008 года во всех городах и странах.
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- Волжский, Волгоградская область, Россия
- Адрес
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404130 Волжский, Волгоградская область, Россия
Россия
+7-9053349990 archijam.ru