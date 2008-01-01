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АРХИДЖЕМ
Дизайнеры интерьера Волжский, Волгоградская область, Россия
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Проекты

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    • Интерьер гостиной, АРХИДЖЕМ АРХИДЖЕМ Гостиная в классическом стиле Белый
    Интерьер гостиной, АРХИДЖЕМ АРХИДЖЕМ Гостиная в классическом стиле Белый
    Интерьер гостиной, АРХИДЖЕМ АРХИДЖЕМ Гостиная в классическом стиле Белый
    Интерьер гостиной

    Проектная студия "АРХИДЖЕМ".

    Работаем с 2008 года во всех городах и странах.

    • Дизайн интерьеров
    • Архитектурные концепции
    • 3D-визуализация
    • Айдентика и брендинг



    Услуги
    • Дизайн интрьеров
    • интерьеры
    • дизайн магазинов
    • архитектурные концепции
    • визуализация
    • графика
    • 3D
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    • промышленный дизайн
    • интерьеры частных домов
    • интерьеры квартир
    • кафе и рестораны
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    Адрес
    404130 Волжский, Волгоградская область, Россия
    Россия
    +7-9053349990 archijam.ru
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