Турко Микеланджело уже более 15 лет ведет сотрудничество между Италией, Россией и Кавказом с лидерами мирового уровня в отраслях дизайна, строительства и проектирования интерьера для яхт, квартир, роскошных вилл и общественных помещений класса люкс.





В течение этого периода, приобретает все больше опыта в комплексном анализе жилых помещений, в области профилактической консультации, в графическом представлении 3D-среды и в практике в области системных благоустройств и в строительстве многих авторских проектов.





Турко Микеланджело в 2009 году основал студию дизайна МДС где является арт-директором.

MDS - является специалистом в области создания желаемых образов жизни. Через разработки MDS - мы ищем свойства с совместными предприятиями для разработки на заказ жилой недвижимости.MDS - это предложение опыта, приобретенное на заказанных проектах интерьера и архитектуры, с учетом концепции архитектурных услуг для коммерческих и жилых комплексов на международном уровне.Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами для создания интеллектуальных и инновационных проектов, продвигаем потенциал краткости и позволяем дизайну быть индивидуальным для каждого проекта.MDS - понимает, как повысить ценность и сохранить цену через проницательный выбор дизайна и создать конструкции, которые выдерживают испытание временем в виде и качестве конструкции.