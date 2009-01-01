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Michelangelo Design Studio (MDS)
Дизайнеры Краснодар, Россия
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    • Турко Микеланджело уже более 15 лет ведет сотрудничество между Италией, Россией и Кавказом с лидерами мирового уровня в отраслях дизайна, строительства и проектирования интерьера для яхт, квартир, роскошных вилл и общественных помещений класса люкс.


    В течение этого периода, приобретает все больше опыта в комплексном анализе жилых помещений, в области профилактической консультации, в графическом представлении 3D-среды и в практике в области системных благоустройств и в строительстве многих авторских проектов.


    Турко Микеланджело в 2009 году основал студию дизайна МДС где является арт-директором.

     MDS - является специалистом в области создания желаемых образов жизни. Через разработки MDS - мы ищем свойства с совместными предприятиями для разработки на заказ жилой недвижимости.MDS - это предложение опыта, приобретенное на заказанных проектах интерьера и архитектуры, с учетом концепции архитектурных услуг для коммерческих и жилых комплексов на международном уровне.Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами для создания интеллектуальных и инновационных проектов, продвигаем потенциал краткости и позволяем дизайну быть индивидуальным для каждого проекта.MDS - понимает, как повысить ценность и сохранить цену через проницательный выбор дизайна и создать конструкции, которые выдерживают испытание временем в виде и качестве конструкции.

    Услуги
    Architectural Design, Interior Design и Landscape design
    Регионы обслуживания
    • Russia
    • Europe
    • Caucasus
    • Краснодар
    • Россия
    Адрес
    Ким, 1
    350000 Краснодар, Россия
    Россия
    +7-9180771265 www.mds-studio.ru
    Законное владение

    Краснодарский край, г. Краснодар, улица Становая, дом 69, 350000

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