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Бюро Дизайна Elena Elitnaya
Дизайнеры интерьера Сергиев Посад, Россия
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    Идеальный интерьер рождается в тесном взаимодействии дизайнера и заказчика, а также в синтезе стилей и современных технологий. Интерьер - это в первую очередь чей–то дом, поэтому я с уважением и вниманием отношусь к видению своего уютного дома со стороны его хозяев. Хороший интерьер должен быть вне времени,и он должен стать как функциональным, так и обязательно красивым. Для меня важно создать такое гармоничное пространство, чтобы человек, узнавая в нём себя, становился счастливее. Моя цель - создать интерьер, где продуман каждый уголок,и все его компоненты будут работать во взаимодействии.
    Услуги
    • Дизайн интерьера жилых и коммерческих помещений
    • дизайн экстерьера и входных групп.
    Регионы обслуживания
    • Сергиев Посад
    • Дмитров
    • Королев
    • Москва
    • Россия
    Адрес
    -
    141303 Сергиев Посад, Россия
    Россия
    +7-9250385133 elitnaya-design.ru
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