Идеальный интерьер рождается в тесном взаимодействии дизайнера и заказчика, а также в синтезе стилей и современных технологий. Интерьер - это в первую очередь чей–то дом, поэтому я с уважением и вниманием отношусь к видению своего уютного дома со стороны его хозяев. Хороший интерьер должен быть вне времени,и он должен стать как функциональным, так и обязательно красивым. Для меня важно создать такое гармоничное пространство, чтобы человек, узнавая в нём себя, становился счастливее. Моя цель - создать интерьер, где продуман каждый уголок,и все его компоненты будут работать во взаимодействии.

Услуги Дизайн интерьера жилых и коммерческих помещений

дизайн экстерьера и входных групп. Регионы обслуживания Сергиев Посад

Дмитров

Королев

Москва

Россия Адрес -

141303 Сергиев Посад, Россия

Россия

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